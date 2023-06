Kristina Kröner ist neue Verlagsvertreterin von GROH-Pattloch-Elma van Vliet

Aus den Unternehmen

Kristina Kröner neue Verlagsvertreterin der Geschenkverlage GROH-Pattloch-Elma van Vliet

Zum 1. Juli 2023 übernimmt Kristina Kröner das Reisegebiet Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern von Felicitas Pfizenmaier, die in den Innendienst wechselt. Kröner war 13 Jahre als selbständige Buchhändlerin im elterlichen Betrieb tätig, im Anschluss daran weitere drei Jahre in der heimischen Stadtbücherei in Albstadt-Ebingen. Jetzt freut sie sich, ihre Erfahrung aus dem Handel in die Verlagswelt einbringen zu dürfen. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Kristina Kröner. Bei Felicitas Pfizenmaier möchten wir uns sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken und freuen uns, sie jetzt im Innendienst begrüßen zu dürfen“, so Astrid Iffland, Vertriebsleitung der Geschenkverlage.