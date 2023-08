Krimimarathon Berlin-Brandenburg wird nicht mehr fortgeführt

Aus den Unternehmen

Der Krimimarathon Berlin-Brandenburg ist nach zehn erfolgreichen Jahren an sein Ende gekommen. Im Rahmen des Festivals finden keine Veranstaltungen mehr statt. Ein Fortbestehen ist u.a. aus

wirtschaftlichen Gründen nicht mehr möglich.

Zehn Jahre Krimimarathon: Das waren zehn Jahre Spannung, Unterhaltung und Beschäftigung mit gesellschaftlichen Gegebenheiten. Das Festival präsentierte dem interessierten Publikum zuletzt aktuelle

Werke der Kriminalliteratur in nahezu alle Spielarten. Hier lasen u.a. Robert Harris, Bernhard Aichner, Sebastian Fitzek, Arno Strobel, Elisabeth Herrmann und Håkan Nesser. Es gab Lesungen an Dutzenden Orten in Berlin-Brandenburg wie in Buchhandlungen, Bibliotheken, Landesvertretungen, Hotels, Restaurants, Cafés, Museen, Theatern, Repräsentanzen, Galerien, Schlössern und Autohäusern.

Wir bedanken uns bei allen, die das größte Krimiliteraturfestival im Raum Berlin-Brandenburg und eines der größten bundesweit unterstützt, ihm zu seiner Bedeutung verholfen und ihm über die Jahre die Treue gehalten haben. Es war eine aufregende, eine spannende Zeit!