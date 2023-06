Kinderbuchpreis der Stadtbücherei Dachau geht an Rüdiger Bertram

Aus den Unternehmen

Der Kinderbuchpreis der Stadtbücherei Dachau geht 2023 an Rüdiger Bertram für sein Buch „Repeat! Die total verrückte Zeitschleife“

Die Kinderjury aus Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klassen der Grundschule Augustenfeld hat entschieden: Rüdiger Bertram mit seinem 2022 erschienenen und von Jan Saße illustrierten Buch „Repeat! Die total verrückte Zeitschleife!“ ist der Träger des zum zweiten Mal vergebenen Kinderbuchpreises „Dachauer Dachs“. In dem Buch erlebt Samir, ein etwas nerdiger Teenager, buchstäblich jeden Tag von Neuem. Also erhält er eigentlich täglich eine neue Chance, Dinge, die am Vortag nicht geklappt haben, anders zu machen, wie zum Beispiel seine Rakete, die er für den Physikwettbewerb in der Schule gebaut hat. Aber das ist gar nicht so einfach, und bald gerät Samir in ein riesengroßes Chaos…

Zwischen Januar und März 2023 konnten die 80 teilnehmenden Kinder wöchentlich ausgiebig in einem vom Team Leseförderung der Stadtbücherei Dachau zusammengestellten Buchangebot von rund 90 Titeln schmökern, Bücher nach Hause ausleihen – und zu jedem gelesenen Buch einen Bewertungsbogen abgeben. Auf den Bögen wurden für die jeweilige Geschichte zwischen einem und zehn Punkten vergeben; auch für persönliche Bemerkungen zum Buch war noch Platz. Mit einer Durchschnittsbewertung von 9,5 von 10 sicherte sich Rüdiger Bertram den ersten Platz. „Es war cool, weil Samir alles machen konnte, denn der Tag hat sich ständig wiederholt.“, „Es war spannend und lustig auch“, lauteten einige der begeisterten Jurybewertungen.

Seine Auszeichnung nimmt Rüdiger Bertram am 4. Juli 2023 in Dachau entgegen – bei einer Schullesung in der Grundschule Augustenfeld wird er am Vormittag aus dem Siegerbuch lesen.

Am Nachmittag um 15.30 Uhr findet außerdem in der Bücherei-Hauptstelle am Max-Mannheimer-Platz eine Lesung aus dem ersten Band seiner beliebten Buchreihe „Stinktier & Co“ statt, zu der alle Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren eingeladen sind. Die kostenfreie Eintrittskarte zu der Lesung in Form eines „Stinktier“-Buttons kann man sich ab sofort während der Öffnungszeiten in der Bücherei-Hauptstelle abholen.