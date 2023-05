In dieser Woche neu auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten

Bücher und Autoren

Auf den aktuellen SPIEGEL-Bestsellerlisten punkten wieder zahlreiche Neueinsteiger, die in dieser Woche vor allem aus dem Sachbuch-Segment stammen. Hier kommt eine Auswahl:

Peter Frankopan hat die Weltgeschichte als Historiker bereits aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Der Professor für Globalgeschichte an der Universität Oxford landete mit seinen Betrachtungen der Seidenstraßen und des Nahen Ostens jeweils SPIEGEL-Bestseller. Sein neuer Titel „Zwischen Himmel und Erde“ (Rowohlt Berlin) platziert sich jetzt auf Rang 15 der Hardcover-Sachbuch-Liste. Darin beschreibt Frankopan, wie das Klima die Menschheitsgeschichte seit jeher beeinflusst hat. Der 1000-Seiten-Titel ist in dieser Woche nicht nur der höchste Neueinsteiger, sondern mit 44 Euro aktuell auch das teuerste Buch im Ranking.

Tim Marshall steigt mit „Die Geografie der Zukunft“ (dtv) neu auf Rang 17 des Hardcover-Sachbuch-Rankings ein. Anders als in üblichen geopolitischen Abhandlungen widmet sich der Polit-Experte und Bestsellerautor darin aber nicht den irdischen Machtverschiebungen, sondern analysiert, „wie der Kampf um Vorherrschaft im All unsere Welt verändern wird“, wie es im Untertitel heißt. Denn Spionagesatelliten, das Heben ferner Bodenschätze und die Besiedelung des Mars sind längst reale Astropolitik. Gleichzeitig steigt die Taschenbuch-Zweitverwertung von Marshalls „Die Macht der Geographie im 21. Jahrhundert“ (dtv) neu auf Platz 11 der Taschenbuch-Sachbuch-Liste ein.

Felix M. Berndt hat nach seinem Medizinstudium in Heidelberg und Düsseldorf begonnen, als Doc Felix in verschiedenen sozialen Netzwerken über Gesundheit, Ernährung und Sport zu bloggen. Seine Erkenntnisse hat der 1992 geborene Social-Media-Star nun bei dtv in sein erstes Buch „Doc Felix – Feel good“ gegossen, das auf Platz 6 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Sachbuch landet. Darüber hinaus bietet der in Köln lebende selbstständige Arzt auch Coachings und Webinare an.

Dipo Faloyin räumt in „Afrika ist kein Land“ mit gängigen Missverständnissen und Vorurteilen auf. Denn allzu oft würden die über 1,4 Mrd Menschen, 54 Länder und über 2000 Sprachen des Kontinents auf Hunger, Safaris und Diktaturen reduziert, erklärt der Klappentext von Suhrkamp. Der in Chicago geborene, in Lagos aufgewachsene und in London lebende Autor Faloyin steigt damit neu auf Platz 7 im Paperback Sachbuch ein.

Wolfram Gössling wurde mit Mitte 40 vom Arzt zum Patienten: Der seit 20 Jahren in den USA lebende und praktizierende Onkologe erkrankte an einer seltenen Krebsart. In „Am Leben bleiben“ erzählt er bei Rowohlt jetzt von seiner Behandlungsgeschichte, seiner Heilung, vor allem aber von Ängsten, Trauer und Wut sowie von den Auswirkungen seiner Erkrankung auf seine Arbeit als Arzt. Begleitet von mehreren Fernsehauftritten belegt Gössling Platz 9 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Sachbuch.

Cay Rademacher ist der einzige belletristische Neueinsteiger in den Top 20 dieser Woche. Er setzt mit „Stille Sainte-Victoire“ seine Provence-Krimi-Serie um Capitaine Roger Blanc fort und sichert sich für Dumont damit den 2. Platz in der Tabelle Paperback Belletristik. Der inzwischen 10. Band der regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste stehenden Reihe spielt im Schatten des Bergs Sainte-Victoire, den der Maler Paul Cézanne auf vielen Gemälden verewigte. Dort wird ein Toter gefunden und es entspinnt sich die Frage: Wollte der Mörder eigentlich den Zwillingsbruder des Verstorbenen töten?

Zu den aktuellen SPIEGEL-Bestsellerlisten geht es hier.