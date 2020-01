Bas Kast auf dem Sachbuch-Spitzenplatz

Bücher und Autoren

Die Bestsellerliste Hardcover Sachbuch liefert ein Déjà-vu: Die ersten drei Plätze belegen allesamt Bücher, die bereits 2018 die Top 3 des Jahresrankings stellten, diesmal jedoch mit einem Tausch zwischen den Plätzen 1 und 3. Vorjahressiegerin Michelle Obama landet mit ihrer Autobiografie „Becoming“ auf Platz 3, während Bas Kast mit „Der Ernährungskompass“ auf den Spitzenplatz vorrückt.

Der Wissenschaftsjournalist hatte für seinen viel diskutierten Bestseller drei Jahre recherchiert und Hunderte Studien ausgewertet. Ein gleichnamiges Kochbuch folgte im Februar 2019, das auf der Ratgeber-Jahresbestsellerliste „Essen & Trinken“ ebenfalls auf Platz 1 landet.

Das Thema Ernährung scheint die Deutschen in diesem Jahr besonders bewegt zu haben, denn mit den Büchern des Mediziners Andreas Michalsen („Mit Ernährung heilen“, Platz 7) und der Fachärztin Anne Fleck („Ran an das Fett“, 8) haben es zwei weitere Titel in die Top 10 geschafft.

Auffallend ist, dass die Klimakrise, die 2019 die Schlagzeilen beherrschte, nur einen einzigen Niederschlag in den Top 2o findet, mit dem Sachbuch „Wir sind das Klima!“ von Jonathan Safran Foer (15). Gefragt war dagegen Welterklärung, die verschiedene Autoren liefern: Allen voran Stephen Hawking, der mit „Kurze Antworten auf große Fragen“ wie 2018 Platz 2 hält, weitere Erklärbären sind Yuval Noah Harari (13), Sebastian Fitzek (17) und Richard David Precht (19).