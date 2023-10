German Wahnsinn und MassiveVoices gründen KI-Allianz Brand Voices

Aus den Unternehmen

Strategische Partnerschaft für Audio-Kreation

German Wahnsinn und MassiveVoices stellen sich mit einer KI-Allianz für Brand Voices für die Zukunft auf

Hamburg, den 10. Oktober 2023: German Wahnsinn, Deutschlands kreativste Audio-Agentur, und MassiveVoices, die internationale Sprecher Casting Agentur für Markenstimmen, schließen sich zur KI-Allianz für Brand Voices zusammen. Gemeinsam wollen sie zukunftsfähige Leitlinien für den Umgang mit KI im Bereich der auditiven Markenkommunikation mitgestalten. Diese sollen eine hohe Qualität auch bei der KI-getriebenen Produktion von dynamischen Werbemitteln sowie faire Bedingungen für alle Beteiligten gewährleistet, um langfristig ein funktionierendes Audio-Ökosystem aufrechtzuerhalten – und KI-Kreationen auf die nächste Stufe zu heben.

Künstliche Intelligenz (KI) verändert zahlreiche Branchen und Jobs. Während die Filmindustrie in Hollywood zu ersten Übereinkünften mit streikenden Drehbuchautoren kommt, werden auch in Deutschlands Marketing- und Werbebranche immer mehr Diskussionen rund um den Einsatz von KI in der Kreation laut. So auch im Bereich der auditiven Markenkommunikation:

Sowohl Sprecher:innen als auch Agenturen und Marken sind zunehmend auf der Suche nach angemessenen Richtlinien und Schutzmaßnahmen gegen den ungezügelten Einsatz von KI. Schließlich werfen neue Technologien und Möglichkeiten, wie das Klonen, Konservieren und Modellieren von Stimmen sowie Sprach-KIs, viele Fragen und Unsicherheiten auf allen Seiten auf: Sprecher:innen haben Angst um ihre Jobs und Rechte. Marken wollen ihre einzigartigen Brand Voices sichern und dennoch von der Effizienz neuer KI-Lösungen profitieren. Agenturen möchten wissen, wie sie Audio-Kreationen und Werbemittel in diesem neuen Spielfeld bestmöglich navigieren und produzieren (lassen). Denn noch gibt es für nichts davon einheitliche Regelungen und das Copyright allein reicht nicht. Hinzu kommt die Frage nach den fortschrittlichsten technischen Lösungen.

Deswegen schließen sich German Wahnsinn und MassiveVoices ab sofort zu einer strategischen KI-Allianz für Brand Voices zusammen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wollen sie gemeinsam vorangehen und Lösungen für den deutschen wie auch internationalen Markt mitgestalten, die auf die Bedürfnisse aller Akteure Rücksicht nehmen – von Marken über Agenturen und Kreative bis hin zu den Sprecher:innen. Mithilfe gemeinsam gestalteter Leitlinien und eigenen technischen KI-Lösungen, soll so auch langfristig ein funktionierendes und faires Audio-Ökosystem sichergestellt und aufrechterhalten werden, während KI die Möglichkeiten und Bedürfnisse der auditiven Markenkommunikation immer weiter verändert.

Diese KI-Allianz für Brand Voices umfasst unter anderem:

Leitlinien:

Das Erhalten und Setzen von Standards in Bezug auf die Qualität und den Umgang mit einzigartigen Stimmen für die Markenkommunikation auf dem neuen KI-Spielfeld. Das beinhaltet auch (weiterhin) die individuelle Entdeckung, Betreuung und Exklusivität von besonderen Brand Voices anstelle von generischen Stimmen.

Richtlinien für Agreements im Spannungsfeld zwischen Performance, Budgetoptimierung und fairen Preismodellen, um auch langfristig eine funktionierende Basis für Audio-Kreation aufrechtzuerhalten.

Ebenso Richtlinien für das Einfrieren, Konservieren und Modellieren von Stimmen.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen German Wahnsinn und MassiveVoices mit Marken oder ihren Agenturen, um die Arbeit im Segment der quantitativen Spot-Produktionen mittels KI qualitativ hochwertig und kreativ umzusetzen.

Höchste Datensicherheit nach deutschen Standards.

Technologie:

Die (Weiter-) Entwicklung von German Wahnsinns proprietärer Sprach-KI Lösung für das Einfrieren, Konservieren, Modellieren und Verlängern von Brand Voices.

Daran anknüpfend eine lokale Machine Learning Modulationssoftware, um speziell den Wünschen von Werbekunden und Konzernen gerecht zu werden.

So soll im Endergebnis eine anhaltend hohe Qualität von Brand Voices für die Markenkommunikation gewährleistet werden, während die Quantität dynamischer, auditiver Werbemittel KI-getrieben zunimmt. Auch Budgets sollen so optimiert und Kosten gesenkt werden, während die Arbeitsprozesse für Agenturen und Brands vereinfacht und flexibler gestaltet werden. Hero-Spots und hochwertige Einzelkreationen sind dabei nicht eingeschlossen und sollten weiterhin individuell umgesetzt werden.

„Bei diesem Projekt spreche ich auch gerne von einer Partnerschaft für KI-Kreationen mit Human Touch. Wenn wir weiterhin mit hochwertigen technologischen Lösungen und richtig guten Sprecher:innen an auditive Markenkommunikation ran gehen, muss KI nicht dazu führen, dass bald fast jeder Werbespot gleich klingt. Stattdessen kann sie uns helfen, wieder richtig kreativ werden zu können und auch quantitativ produzierte Audio-Kreationen auf die nächste Stufe zu heben“, sagt Philipp Feit, Chief Creative Officer von German Wahnsinn.

Claudia Hesse, Managing Director von MassiveVoices, ergänzt: „Uns ist wichtig zu betonen, dass es uns nicht darum geht, klassische Werbekampagnen mit einer KI zu besetzen. In dem Bereich werden wir weiterhin customized mit der Kreation die Sprache des Films entwickeln und Sprecher-Castings durchführen. Mit dieser KI-Allianz geht es vielmehr darum, KI für Kampagnen zu nutzen, die eine hohe Anzahl an Spots erfordern und stets ein ähnlicher Sprachmodus benötigt wird. Hier ist ein großer Bedarf, aber auch ein großes Spannungsfeld für schlechte Kreationen und Bedingungen.“

Eduardo García, Gründer und Geschäftsführer von German Wahnsinn, ergänzt: „Die KI-Allianz für Brand Voices und diese Partnerschaft sind eine logische Konsequenz aus dem, was gerade am Markt passiert und den idealen Synergien, die wir mit MassiveVoices sehen. Wir kommen damit den steigenden Bedürfnissen und Anforderungen unseren Kunden nach und schaffen eigene, faire Bedingungen für alle Beteiligten, die uns auch langfristig qualitativ hochwertige Audio-Kreationen ermöglichen.“