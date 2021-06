Exklusiv für Storytel: Horowitz schreibt Holmes fürs Hörbuch

Bücher und Autoren, Digital

Bei der Suche nach Hörstoff positionieren sich Streaming-Portale zunehmend als Inhalte-Lieferanten: Marktführer Storytel und The Conan Doyle Estate haben eine exklusive Vereinbarung geschlossen, wonach Storytel neue Sherlock-Holmes-Geschichten entwickeln darf, die zuerst als Hörbuch erscheinen sollen. Das Autorenteam wird von Bestseller-Autor Anthony Horowitz geleitet, der bereits mehrere Sherlock-Holmes-Pastiches verfasst hat.

„Die Neugier und das Interesse des Conan Doyle Estate an unserer Idee, das Erbe von Sherlock Holmes in einem neuen digitalen Format an einen neuen Ort zu bringen, ist ein wahr gewordener Traum, ebenso wie die Verpflichtung von Anthony Horowitz für das Projekt“, freut sich Rickard Henley, Head of Global Direct Publishing bei Storytel.

Der Vertrag mit der Conan Doyle Estate, einer Firma mit Sitz in Großbritannien, die das Erbe des Sherlock-Holmes-Erfinders verwaltet, passt in die Strategie des schwedischen Streamingdienstes, zunehmend eigene Inhalte für sein Programm zu generieren. So hatte Storytel zuletzt etwa mit Bokförlager Lind einen weiteren Buchverlag eingekauft hatte, um sich Stoff fürs Streaming aus erster Hand zu sichern.

Für das neue Sherlock-Holmes-Projekt sei Horowitz „die beste Wahl“, weil er medienübergreifend arbeite. Horowitz‘ Jugendroman-Reihe „Alex Rider“ hat sich weltweit rund 20 Mio Mal verkauft, unter seinen über 40 veröffentlichten Büchern sind Sherlock-Holmes-Romane („Das Geheimnis des weißen Bandes“ und „Der Fall Moriarty“, beide bei Insel erschienen) und James-Bond-Romane sowie preisgekrönte Fernsehserien wie „Midsomer Murders“ (läuft im deutschen Fernsehen unter dem Titel „Inspector Barnaby“) und „Foyle’s War“.

Die Details zum Deal von Storytel:

In der Lizenvereinbarung, die von seinem Agenten Jonathan Lloyd bei Curtis Brown vermittelt wurde, hat Horowitz einen Showrunner-Vertrag mit Storytel für drei komplett neue Geschichten über Sherlock Holmes unterzeichnet.

Das Manuskript für die Hörbuchserie wird von einem Autorenteam unter der kreativen Leitung von Anthony Horowitz und Storytels Executive Producer Søren Vestergaard geschrieben.

geschrieben. Das Format soll ab Frühjahr 2022 in allen Storytel-Märkten veröffentlicht werden.

Gespräche mit Print-Verlagspartnern und TV- und Filmadaptionen laufen bereits.

