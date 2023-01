Ewald Arenz‘ »Die Liebe an miesen Tagen« neu auf Platz 1

Bücher und Autoren

Mit den 2019 und 2021 erschienenen Romanen „Alte Sorten“ und „Der große Sommer“ ist Ewald Arenz der schriftstellerische Durchbruch gelungen. Daher ist es wenig überraschend, dass sich auch sein neuer Roman großer Nachfrage erfreut: „Die Liebe an miesen Tagen“ ist in der vergangenen Woche auf Platz 8 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik eingestiegen, in dieser Woche gelingt dann der Sprung auf Platz 1.

In dem bei Dumont erschienen Roman erzählt der Gymnasiallehrer und Bestsellerautor die Liebesgeschichte zwischen Clara und Elias. Sie wissen sofort, dass sie füreinander bestimmt sind. Doch diese Erkenntnis zieht Konsequenzen nach sich: Elias realisiert, dass er mit seiner Freundin im falschen Leben steckt. Und Clara muss ihr Alleinsein aufgeben. Auf die Verliebtheit am Anfang folgt dann auch schnell die erste Bewährungsprobe. „Kann man, nicht mehr ganz jung und beladen mit Lebenserfahrung, noch einmal oder überhaupt zum ersten Mal die große Liebe finden?“, heißt es im Klappentext des Romans.

Mit „Die Liebe an miesen Tagen“ gelingt Arenz erstmals der Sprung auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik. „Der große Sommer“, welches 2021 zum Lieblingsbuch der Unabhängigen gewählt wurde, erreichte im Hardcover nur Platz 4, im Taschenbuch ein Jahr später dann jedoch auch den Spitzenplatz. „Alte Sorten“ konnte im Taschenbuch bis auf Rang 2 klettern.

