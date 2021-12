Erklärbücher für Senioren sind gefragt

Bücher und Autoren

Der Computerbuch-Markt zeichnet sich durch ein breites Spektrum an Titeln aus, vom Einsteiger bis zum Programmierer werden alle Zielgruppen bedient. Die Vielfalt an Themen spiegelt sich auch im Ranking der meistverkauften Titel dieses Segments wider. Höchster Neueinsteiger auf Platz 1 ist „Windows 11 Neuheiten“ aus dem Verlag Markt + Technik, in dem Autor Christian Immler das neue Windows-Betriebssystem erklärt. Nach Einschätzung von Programmleiter Burkhardt Lühr (Foto) ist Windows 11 momentan das angesagteste Thema in diesem Bereich, entsprechend wird Markt + Technik am 21. Dezember mit „Windows 11 – Das Praxisbuch“ einen weiteren Titel in den Handel bringen, der bereits „sehr gute Vorverkaufszahlen“ erzielt habe.

Was die Geschäftsentwicklung betrifft, zeigt sich Lühr verhalten optimistisch: Insgesamt sei die Nachfrage nach EDV-Büchern „durchaus zufriedenstellend“, wenngleich es Corona den Verlagen und dem Handel nicht gerade leicht mache. Zurzeit laufe sehr viel über den Onlineverkauf, allerdings könne durch E-Commerce „auch nicht alles abgefedert werden“.

Gestiegen sei in den vergangenen Monaten vor allem auch die Nachfrage nach „Senioren-Titeln“, die älteren Menschen EDV-Themen und die Bedienung unter anderem von Smartphone und Tablet verständlich machen. „Eventuell auch aus dem Grund, dass durch Corona die Kinder und Enkel nicht mehr ganz so oft vor Ort sein können, um Fragen zu klären oder bei Problemen spontan zu helfen“, vermutet Lühr. Neben Markt + Technik (Platz 4) bieten auch andere Verlage ähnliche Erklärbücher, etwa Vierfarben mit „iPhone für Senioren“ (9, 15) und „Computer für Senioren“ (13).