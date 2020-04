Eragon-Autor Christopher Paolini: Neuer Roman im Herbst

Aus den Unternehmen

Mit seiner „Eragon“-Reihe hat US-Autor Christopher Paolini Buchgeschichte geschrieben: Nummer 1 der Spiegel-Bestseller-Listen, erschienen in 49 Ländern, 121 Wochen auf der US-Bestsellerliste und 40 Millionen verkaufte Bücher weltweit – davon allein 4 Millionen im deutschsprachigen Raum. Jetzt hat Christopher Paolini mit »Infinitum – Die Ewigkeit der Sterne« eine neue, phantastische Welt entworfen, die im Herbst bei Knaur erscheint (weltweiter Erscheinungstermin: 15.09.2020).

Mit diesem bildgewaltigen Epos entführt uns der Autor in neue unbekannte Welten, und zu dem, was in der Weite des Weltalls zwischen den Sternen auf uns wartet. »Infinitum« verbindet auf geniale Weise die Stärken der »Eragon«-Romane mit einer neuen, phantastischen Welt und den faszinierenden Möglichkeiten der Zukunft“, so Verlegerin Doris Janhsen.

Begleitet wird das Buch im Herbst von einer Kampagne der Superlative, zu der unter anderem eine bundesweite Infoscreen-Kampagne an exponierten Standorten sowie TV-Spots in zielgruppenaffinem Umfeld zählen. Außerdem startet ab Sommer eine große Digitaloffensive mit spannenden Teasern auf Social Media für die Fans, Empfehlungsmarketing u.a. auf Lovelybooks und vorablesen, Blogger- und Influencer-Aktionen sowie YouTube-Anzeigen und Bannerwerbung auf reichweitenstarken Seiten.

Als besondere Highlights sind eine Inszenierung des internationalen ETs am 15.9. für Buchhandel und Fans geplant sowie ein Deutschland-Besuch des Autors rund um das Erscheinen mit ausgefallenen Presse- und Fanevents und einem großen Livestreaming-Act.