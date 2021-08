Eine Vielzahl an Büchern über das »Weniger ist mehr«

Der Trend zum Ausmisten und Konsumverzicht hat den Buchmarkt erreicht. Die Titel reichen von Aufräum-Ratgebern bis zu »Tiny House«-Bildbänden.

Weniger Konsum, mehr Verzicht: Seit ein paar Jahren zeichnet sich unter dem Begriff „Minimalismus“ ein Trend ab, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der Grundgedanke ist, sich auf das Wesentliche zu beschränken, materiellen Besitz und Konsum zu reduzieren und damit mehr Struktur in sein Leben zu bringen. Wie bei den meisten Trends der Moderne hat das Thema eine lange Tradition dahinter. In diesem Fall reicht sie bis ins antike Griechenland zurück, wo kynische Philosophen wie der berühmte „Diogenes in der Tonne“ lehrten, den Besitz aufs Allernotwendigste zu reduzieren. Auch die noch vergleichsweise junge und aktuell sehr populäre „Tiny House“-Bewegung, die Ende der 1990er-Jahre in den USA entstand, hat mit ihrer Idee vom Leben auf kleiner Fläche bereits Vorläufer, man denke nur an den amerikanischen Schriftsteller Henry David Thoreau und seine Blockhütte im Wald („Walden“ erschien 1854) oder an Peter Lustig und seinen Wohnwagen in der „Löwenzahn“-Sendung der 1980er-Jahre.

Nicht anders verhält es sich auf dem Buchmarkt, der solche gesellschaftlichen Entwicklungen widerspiegelt. Bevor die japanische Bestsellerautorin Marie Kondo mit ihren Büchern – und vor allem durch die 2019 ausgestrahlte Netflix-Serie – dem Aufräum-Hype in Deutschland einen erneuten Schub verliehen hat, gab es schon einmal ein ähnliches Phänomen, ausgelöst durch ein deutsches Autorenduo: 2001 landeten Werner Tiki Küstenmacher und Lothar J. Seiwert mit „Simplify your life“ einen internationalen Bestseller, der einen Trend zur neuen Einfachheit auslöste.

Der aktuelle Minimalimus-Trend wird durch mehrere Faktoren begünstigt, vor allem durch das wachsende ökologische Bewusstsein im Zuge der Klimadebatte, das sich kritisch mit der Konsum- und Wegwerfgesellschaft auseinandersetzt. Vor diesem Hintergrund gewinnt der in den USA lehrende deutsche Philosoph Vittorio Hösle auch der Corona-Pandemie zumindest etwas Gutes ab: So bestehe vielleicht ein Segen darin, dass wir erkannt hätten, „wie gut sich auch mit reduziertem Konsum leben lässt“.

Thematische Aufsplitterung

Weil der Buchmarkt aber nach wirtschaftlichen Gesetzen funktioniert, sorgt der Minimalismus-Trend selbst eher für Überfluss statt Reduktion und bringt im Herbst eine wahre Flut an Novitäten (s. Tab.). Wie kann man sich als Verlag hervorheben? Besteht nicht die Gefahr der Übersättigung?

„Das ist Fluch und Segen eines Trends – der irgendwann dann zu einem Lifestyle wird“, antwortet Eva Dotterweich, Verlagsleiterin des Programmbereichs Körper, Geist & Seele sowie Partnerschaft & Familie bei Gräfe und Unzer. Wichtig sei, immer neue, überraschende Interpretationen zu finden. „Dass sich Minimalismus auf alle Lebensbereiche bezieht, macht ihn als Buchthema so spannend“, findet sie.

Der Ratgeberverlag hatte zuletzt mehrere Minimalismus-Titel veröffentlicht, darunter den Ratgeber-Bestseller „Minimalismus“ von Joshua Fields Millburn und Ryan Nicodemus mit insgesamt über 50.000 verkauften Exemplaren. Fürs kommende Winterprogramm („wir sind da ganz minimalistisch unterwegs“) habe man nur einen Titel geplant: „Räum dich glücklich“.

Die thematische Aufsplitterung des Minimalismus-Trends bringt allerdings auch einen Nachteil mit sich: Angesichts der Vielzahl an Titeln, die allein im Herbst dieses Jahres erscheinen werden, verliert man schnell den Überblick. Daher hier – ganz im Sinne des Trends – der Versuch, durch eine grobe Einteilung in die wichtigsten Themenkomplexe etwas Ordnung und Struktur in die Sache zu bringen (wobei die folgenden Kategorien nicht trennscharf sind, sondern sich überschneiden können):

Minimalismus-Ratgeber gehen das Thema allgemein an, mit Hinweisen zu allen Lebensbereichen, oftmals mit praktischen Anleitungen. Ein Beispiel sind die bereits erwähnten, auch aus Netflix bekannten US-Autoren Fields Millburn und Nicodemus, die jetzt bei dtv die Weiterentwicklung ihres „Minimalismus“-Konzepts erläutern („Love People, Use Things, …“).

gehen das Thema allgemein an, mit Hinweisen zu allen Lebensbereichen, oftmals mit praktischen Anleitungen. Ein Beispiel sind die bereits erwähnten, auch aus Netflix bekannten US-Autoren Fields Millburn und Nicodemus, die jetzt bei dtv die Weiterentwicklung ihres „Minimalismus“-Konzepts erläutern („Love People, Use Things, …“). Aufräumbücher widmen sich spezieller dem Thema Ausmisten, gemessen an der Zahl der Novitäten einer der größten Bereiche. Hier ist Marie Kondo führend, allein in Deutschland hat Rowohlt 650.000 Exemplare ihrer Bücher verkauft. Im November erscheint ihre neue Aufräumhilfe „Alles in Ordnung“. Mittlerweile gibt es zahlreiche Titel sogenannter „Cleanfluencer“.

widmen sich spezieller dem Thema Ausmisten, gemessen an der Zahl der Novitäten einer der größten Bereiche. Hier ist Marie Kondo führend, allein in Deutschland hat Rowohlt 650.000 Exemplare ihrer Bücher verkauft. Im November erscheint ihre neue Aufräumhilfe „Alles in Ordnung“. Mittlerweile gibt es zahlreiche Titel sogenannter „Cleanfluencer“. Debattenbücher stellen Thesen zum minimalistischen Leben zur Diskussion, etwa das neue Buch des kanadischen Bestseller-Autors J. B. MacKinnon, der ein Gedankenexperiment durchspielt: „Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen“.

stellen Thesen zum minimalistischen Leben zur Diskussion, etwa das neue Buch des kanadischen Bestseller-Autors J. B. MacKinnon, der ein Gedankenexperiment durchspielt: „Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen“. Selbstversorgung und Nachhaltigkeit sind Hauptthema des minimalistischen Lebensstils. Ein Beispiel ist der Nachhaltigkeits-Ratgeber der US-Umweltwissenschaftlerin Julia Watkins („Simply living well“). Dabei spielen auch Bücher über das Leben im Grünen eine Rolle („Aufs Land“), weshalb es zu Überschneidungen mit dem nächsten Bereich kommt.

sind Hauptthema des minimalistischen Lebensstils. Ein Beispiel ist der Nachhaltigkeits-Ratgeber der US-Umweltwissenschaftlerin Julia Watkins („Simply living well“). Dabei spielen auch Bücher über das Leben im Grünen eine Rolle („Aufs Land“), weshalb es zu Überschneidungen mit dem nächsten Bereich kommt. Wohnen/„Tiny House“: Hier reicht die Spanne von Einrichtungsratgebern („Tiny Homes“) über Praxisbücher zum Bau eines eigenen „Tiny House“ („Eine Arche bauen“) bis zu Bildbänden („Winzig ²“). Ein weiterer Aspekt ist Reisen, Stichwort: Caravaning.

Hier reicht die Spanne von Einrichtungsratgebern („Tiny Homes“) über Praxisbücher zum Bau eines eigenen „Tiny House“ („Eine Arche bauen“) bis zu Bildbänden („Winzig ²“). Ein weiterer Aspekt ist Reisen, Stichwort: Caravaning. Finanzen/Frugalismus: Ratgeber, die zeigen wollen, wie man durch spartanischen Lebensstil und Geld sparen schnell die finanzielle Freiheit erreicht („Brauchst du das wirklich?“). Auch hier gibt es eine eigene Bewegung, die sogenannten „Frugalisten“.

Ratgeber, die zeigen wollen, wie man durch spartanischen Lebensstil und Geld sparen schnell die finanzielle Freiheit erreicht („Brauchst du das wirklich?“). Auch hier gibt es eine eigene Bewegung, die sogenannten „Frugalisten“. Digitaler Minimalismus: Vor allem Karriereratgeber, Vorreiter hier ist der Bestsellerautor Cal Newport („Eine Welt ohne E-Mail“). Es geht um konzentrierteres Arbeiten.

Vor allem Karriereratgeber, Vorreiter hier ist der Bestsellerautor Cal Newport („Eine Welt ohne E-Mail“). Es geht um konzentrierteres Arbeiten. Sonstiges: Der Modedesigner Michael Michalsky gibt Tipps zu einer minimalistischen Garderobe („Minimal Style“).

Minimalismus auf dem Büchertisch Minimalismus-Ratgeber Millburn/Nicodemus: Love People, Use Things, … weil das Gegenteil nicht funktioniert. The Minimalists dtv, 18 € (ET: 12/2021) 978-3-423-26312-2 Tolga: Minimalismus leben für Dummies Wiley-VCH, 15 € (ET: 9/2020) 978-3-527-71702-6 Fazis: Zeit statt Zeug. Mein Weg zu einem einfacheren Leben Groh, 15 € (ET: 11/2020) 978-3-8485-2479-2 Herrmann : Das Minimalismus-Projekt: 52 praktische Ideen für weniger Haben und mehr Sein GU, 17,99 € (ET: 9/2020) 978-3833873591 Aufräumbücher Auerswald: Vom perfekten Chaos zur kreativen Ordnung. Rezepte für ein aufgeräumtes Zuhause AT Verlag, 27 € (ET: 8/2021) 978-3-03902-135-2 Kondo: Alles in Ordnung. Dein praktischer KonMari-Begleiter für Wohnung und Leben Rowohlt, 15 € (ET: 12/2021) 978-3-499-00686-9 Löwen: Minimalismus Mom. Wie weniger deinen Familienalltag bereichert Brunnen, 20 € (ET: 3/2021) 978-3-7655-2111-9 Sasaki: Das kann doch weg! Das befreiende Gefühl, mit weniger zu leben. 55 Tipps für einen minimalistischen Lebensstil Heyne, 9,99 € (ET: 12/2020) 978-3-453-70404-6 Schlaich: Weshalb mich weniger Besitz glücklich macht. Mit Minimalismus mehr Klarheit im Leben Nymphenburger, 13 € (ET: 2/2021) 978-3-96860-007-9 Weber: Der Aufräum-Kompass. Sauber machen, Ordnung schaffen, Ordnung halten: Die besten Strategien für ein schönes Zuhause ZS Verlag, 18,99 € (ET: 1/2021) 978-3-96584-095-9 Debattenbücher Esch: Mehr Nichts! Warum wir weniger vom Mehr brauchen Goldmann, 22 € (ET: 4/2021) 978-3-442-31610-6 MacKinnon: Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen. Wie ein Ende der Konsumkultur uns selbst und die Welt rettet Penguin, 20 € (ET: 9/2021) 978-3-328-60090-9 Etminan: RESET- Weniger ist mehr. Die Suche nach einem neuen Lebensstil Scorpio, 18 € (ET: 2/2021) 978-3-95803-353-5 Kunze: Zen Style. Bewusst, minimalistisch und selbstbestimmt leben Arkana, 16 € (ET: 10/2021) 978-3-442-34288-4 Wiesner: Alles in Ordnung? – Warum wir vor lauter Aufräumen unser Leben verpassen HarperCollins, 12 € (ET: 1/2021) 978-3-7499-0017-6 Selbstversorgung/Nachhaltigkeit Dörfler: Aufs Land. Wege aus Klimakrise, Monokultur und Konsumzwang Hanser, 22 € (ET: 7/2021) 978-3-446-27095-4 Mai: Wie wir leben könnten. Autark wohnen, Unabhängigkeit spüren, Gemeinschaft entdecken Löwenzahn, 24,9 € (ET: 7/2021) 978-3-7066-2684-2 Watkins: Simply living well. Einfach, natürlich, low waste – Ideensammlung für ein besseres Leben Mosaik, 22 € (ET: 8/2021) 978-3-442-39375-6 Wohnen/Tiny House Finke: Losleben. Vom Mut, loszulassen und als Familie die Welt zu entdecken Malik, 18 € (ET: 9/2021) 978-3-89029-527-5 Hahnfeldt: Sieben Quadratmeter Glück Delius Klasing, 19,9 € (ET: 2/2021) 978-3-667-12089-2 Hellweg: Tiny Homes: Wohnideen für kleine Räume Prestel, 26 € (ET: 9/2021) 978-3-7913-8753-6 Leitte: Winzig² Prestel, 30 € (ET: 2/2021) 978-3-7913-8717-8 Rampitsch: Eine Arche bauen AT Verlag, 19 € (ET: 8/2021) 978-3-03902-141-3 Rechsteiner: Tiny House. Das große Praxisbuch AT Verlag, 29,9 € (ET: 2/2020) 978-3039020508 Schüle: Waldwärts. Vom Ankommen und Wachsen in der Natur Eden Books, 16,95 € (ET: 8/2021) 978-3-95910-336-7 Finanzen McSween: Brauchst du das wirklich? Mit weniger Besitz zu mehr mentaler und finanzieller Freiheit Redline, 15 € (ET: 8/2021) 978-3-86881-864-2 Digitaler Minimalismus McKeown: Effortless. Wie man sich mühelos auf das Wichtigste konzentriert Redline, 18 € (ET: 8/2021) 978-3-86881-856-7 Newport: Eine Welt ohne E-Mail. Konzentrierter arbeiten in der Kommunikationsflut Redline, 19,99 € (ET: 5/2021) 978-3-86881-760-7 Sonstiges Michalsky: Minimal Style. Wie du mit einfachen Mitteln maximale Wirkung erzielst. More than black & white DK Verlag Dorling Kindersley, 16,95 € (ET: 9/2021) 978-3-8310-4220-3 Johnson: Frugalismus – Unter Hartz-IV-Regelsatz leben & ein Vermögen aufbauen epubli, 20 € (ET: 3/2021) 978-3-7531-7495-2 Auswahl

Till Spielmann spielmann@buchreport.de