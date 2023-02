„Ein Stück Heimat in Buchform“ geht in die zweite Runde

Aus den Unternehmen

Im Sommer 2022 verschenkte die Körber-Stiftung 10.000 ukrainische Kinderbücher. Anlässlich des Jahrestages des russischen Angriffs auf die Ukraine wird das Projekt „Ein Stück Heimat in Buchform“ nun weitergeführt – mit Bücherpaketen für insgesamt 175 Büchereien in der Metropolregion Hamburg. Das Projekt der Körber-Stiftung erfolgt mit finanzieller Unterstützung des Körber-Konzerns und in Zusammenarbeit mit den Hamburger Öffentlichen Bücherhallen, den Büchereizentralen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern.

Bestand stärken – Kultur erhalten

Ziel ist es, den Bestand an Büchern in ukrainischer Sprache aufzubauen und zu erweitern – insbesondere in kleineren Büchereien in ländlichen Regionen, damit Schutzsuchende auch außerhalb Hamburgs einen einfachen Zugang zum muttersprachlichen Leseangebot erhalten.

„Ich freue mich über die neuerliche Aktion der Körber-Stiftung“, erklärt Dr. Iryna Tybinka, Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg. „Es ist sehr wichtig, dass die in Deutschland Schutz gefundenen Ukrainerinnen und Ukrainer den Kontakt zu ihrer Sprache und Kultur behalten. Das Projekt ‚Ein Stück Heimat in Buchform‘ für Kinder, Jugendliche und Erwachsene leistet hier einen wertvollen Beitrag.“

175 Bücherpakete für Norddeutschland

Jedes Paket enthält 30 Buchtitel und umfasst neben Literatur für Kinder in den Altersstufen 3-6 und 7-12 auch Belletristik und Sachbücher für Jugendliche und Erwachsene. Die Auswahl der Bücher wurde von einer ukrainischen Kuratorin mit Fokus auf die Vermittlung der ukrainischen Kultur, Sprache und Literatur getroffen. Gedruckt werden die Titel derzeit von kleineren Verlagen in der Ukraine, um sie in Zeiten des andauernden Krieges zu unterstützen.

Die ersten Bücherpakete werden die Büchereien voraussichtlich im April 2023 erreichen.