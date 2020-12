Edel veröffentlicht vorläufiges Konzernjahresergebnis für Geschäftsjahr 2019/2020

Aus den Unternehmen

Die Edel SE & Co. KGaA in Hamburg hat auf Basis der vorläufigen Ergebniszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr Umsatz und Konzernjahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr steigern können.

Der Konzernumsatz der Edel SE & Co. KGaA stieg im Geschäftsjahr 2019/20 (01.10.2019 – 30.09.2020) auf 214,1 Mio EUR, nach 209,5 Mio EUR im Vorjahr. Das EBITDA stieg um 17% auf 18,8 Mio EUR nach 16,0 Mio. EUR im Vorjahr. Das EBIT erhöhte sich von 6,7 Mio. EUR auf 9,3 Mio EUR. Das Konzernjahresergebnis stieg von 2,2 Mio. EUR im Jahr 2018/19 auf nunmehr 2,7 Mio. EUR. Das Ergebnis nach Anteilen anderer Gesellschafter stieg von 1,7 Mio EUR auf 2,5 Mio EUR. Das Ergebnis je Aktie betrug damit 0,12 EUR (Vorjahr: 0,08 EUR).

Die liquiden Mittel zum 30.09.2020 beliefen sich auf 15,5 Mio EUR (Vorjahr: 9,6 Mio EUR). Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stieg auf 23,7 Mio EUR (Vorjahr: 20,9 Mio EUR). Das Eigenkapital zum 30.09.2019 betrug 32,6 Mio EUR (Vorjahr: 32,3 Mio EUR). Die Eigenkapitalquote lag bei 21% (Vorjahr: 20 %).

Die Kontor New Media GmbH, in der das digitale Vertriebsgeschäft gebündelt ist, die optimal media GmbH, verschiedene Bereiche der Edel Germany GmbH, wie der Bereich Edel Kids, und die ZS Verlag GmbH entwickelten sich besonders positiv.

Es bestehen weiterhin noch nicht abschließend quantifizierbare Risiken aus steuerlichen Sachverhalten, insbesondere zur Frage des Umfangs der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Lizenzaufwendungen und der Behandlung von Einnahmen aus der Verfolgung illegaler Rechtenutzungen. Für diese Sachverhalte wurden Teilrückstellungen gebildet.

„Das Geschäftsjahr 2019/20 hat auch uns mit dem Ausbruch der Coronakrise vor erhebliche Herausforderungen gestellt, die wir in Zusammenarbeit mit unseren Kund*innen, Partner*innen und Mitarbeiter*innen gut meistern konnten. Insbesondere Streaming, Vinyl und Bücher haben gezeigt, wie relevant sie für Menschen auch in Krisenzeiten sind.“, erläutert Dr. Jonas Haentjes, geschäftsführender Direktor der persönlich haftenden Gesellschafterin Edel Management SE.

Die Edel SE & Co. KGaA wird ihre Dividendenkontinuität beibehalten und plant wieder die Zahlung einer Dividende an ihre Aktionäre. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die ordentliche Hauptversammlung, die voraussichtlich im Frühjahr 2020 stattfindet, sollen 0,10 Euro pro Aktie ausgeschüttet werden. Da die Ausschüttung aus dem Steuereinlagekonto der Edel SE & Co. KGaA erfolgt (§ 27 KStG), unterliegt die Dividende nicht der Kapitalertragsteuer.

Für das Geschäftsjahr 2020/21 wird mit einem erfolgreichen, profitablen Geschäft gerechnet. Die Gesellschaft plant einen Umsatz von 207 bis 211 Mio Euro und einen Konzernjahresüberschuss von 2,0 bis 2,4 Mio Euro. Im Fokus des kommenden Geschäftsjahres stehen das Wachstum des Digitalgeschäfts bei der Kontor New Media GmbH und bei den eigenen Musik- und Entertainmentlabels sowie die Optimierung der Buchverlagsbereiche und der Ausbau der Marktstellung bei den Fertigungs- und Logistikaktivitäten.