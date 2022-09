Die Finalisten des getAbstract International Book Awards stehen fest

Das sind die Finalisten des getAbstract International Book Award 2022

Luzern, 22. September 2022. getAbstract hat die Finalisten des getAbstract International Book Award 2022 in der Hauptkategorie „Business Impact“ verkündet. Aus jeweils zehn deutsch- und englischsprachigen Titeln der Longlist hat die vierköpfige Jury je fünf Bücher für die Endrunde nominiert. Die Gewinner werden am 20. Oktober 2022 in Frankfurt am Main zur Frankfurter Buchmesse gekürt, ebenso wie die Preisträger der Kategorie „Learning Impact“ und des Publikumspreises „Readers’ Choice Award“, den die Leser jährlich in einer öffentlichen Abstimmung ermitteln.

Wie im letzten Jahr setzt sich die Jury aus Experten von getAbstract und der Redaktion von brand eins zusammen. Die Juroren wählen aus den Erscheinungen des vorangegangenen Jahres diejenigen Titel aus, die bemerkenswerte Perspektiven und neuartige Standpunkte für die Wirtschafts- und Arbeitswelt vertreten.

Die Finalisten für den getAbstract International Book Award 2022 in der Kategorie „Business Impact“, deutschsprachig sind:

Alles beginnt aus einem Grund von Eckhard Jann, Vahlen Verlag

Leben mit Hirn. Wie Sie Ihre Potenziale entfalten, egal was um Sie herum geschieht von Sebastian Purps-Pardigol, Campus Verlag

Online-Teamhacks. Impulse und Tools für die Online-Zusammenarbeit von Brigitte Berscheid und Kathrin Strehlau, managerSeminare Verlag

Persönlichkeit macht Karriere. So stellen Sie die Weichen für Ihren eigenen beruflichen Weg von Stephanie Schorp, Campus Verlag

Und morgen fliege ich auf. Vom Gefühl, den Erfolg nicht verdient zu haben: Das Impostor-Syndrom erkennen und überwinden von Michaela Muthig, dtv Verlagsgesellschaft

Die Finalisten für den getAbstract International Book Award 2022 in der Kategorie „Business Impact“, englischsprachig sind:

A Decent Meal. Building Empathy in A Divided America von Michael Carolan, Redwood Press/ Stanford UP

Cultish. The Language of Fanaticism von Amanda Montell, Harper Wave

Electrify. An Optimist's Playbook for Our Clean Energy Future von Saul Griffith, MIT Press

Signals. The 27 Trends Defining the Future of the Global Economy von Jeff Desjardins, Wiley

The Business of Building a Better World. The Leadership Revolution That Is Changing Everything von David Cooperrider und Audrey Selian, Berrett-Koehler

„Renommierte Bücher sind nicht immer zugänglich, nützliche Bücher sind nicht immer gut geschrieben. Eng auf ein Thema zugeschnittene Bücher können sich in Details verlieren, aber enzyklopädischen Büchern fehlt oft der Fokus. Für die Shortlist haben wir Bücher ausgewählt, die Anwendbarkeit, Innovation und Stil perfekt kombinieren“, erklärt Jury-Mitglied Erica Rauzin, Senior Managing Editor bei getAbstract. Ihre Co-Jurorin Arnhild Walz-Rasilier, Vice President bei getAbstract und Initiatorin des Awards, ergänzt: „Der getAbstract International Book Award gibt uns die Möglichkeit, jenseits von Verkaufszahlen oder Bestsellerlisten auf besonders herausragende Bücher aufmerksam zu machen.“

Die feierliche Preisverleihung in Kooperation mit brand eins findet am 20. Oktober 2022 im „Badias“ in der Schirn Kunsthalle in Frankfurt/Main statt und schließt auch die 2020 entfallene Feier zum 20-jährigen Jubiläum des Buchpreises mit ein.

Alle Zusammenfassungen der nominierten Titel, Biografien und Interviews mit den Autoren finden Sie auf der deutschsprachigen und englischsprachigen Website des International Book Awards.