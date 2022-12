Deutsche Fachpresse sucht die Fachmedien des Jahres 2023

Aus den Unternehmen

Fachmedienhäuser haben herausragende Fachzeitschriften in ihrem Portfolio ebenso wie überzeugende Websites und Apps sowie innovative Workflowlösungen – verbunden mit ansprechenden Designs und großer Nutzungsfreundlichkeit. Fachmedien vermitteln die wesentlichen Informationen mit großer fachjournalistischer Qualität, unterstützen bei der Entscheidungsfindung, liefern konkrete Umsetzungstipps, behandeln auch komplexe und mitunter kontroverse Themen und bieten dabei Orientierung. Sie stehen als kompetente und gleichzeitig kreative Partner für ihre Zielgruppen und Kund:innen in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft bereit.

Um die bedeutende Leistung der Branche hervorzuheben, verleiht die Deutsche Fachpresse auch 2023 wieder den Award „Fachmedium des Jahres“ in acht Kategorien.

Mit dem Preis zeigen Fachmedien ihrer Leserschaft, ihren Nutzer:innen und Werbekunden, dass sie sich für das richtige Angebot entschieden haben und bei ihnen in jeder Hinsicht bestens aufgehoben sind. Bei einem Sieger! Gleichzeitig zeigt ein Sieg dem eigenen Team, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben und es herausragende Arbeit geleistet hat.

Ab sofort können sich Fachmedienhäuser für den begehrten Branchenaward bewerben. Einsendeschluss ist am 1. Februar 2023.

„Fachmedium des Jahres“ in acht Kategorien gesucht – Neu: Bester Podcast

Erstmals wird in diesem Jahr ein Award in der neuen Kategorie „Bester Podcast“ vergeben. Insgesamt würdigt die Deutsche Fachpresse Innovationskraft und herausragende Angebote in diesen Kategorien:

Beste Fachzeitschrift des Jahres (bis 1 Million Euro Umsatz)

Beste Fachzeitschrift des Jahres (von 1 bis 2,5 Millionen Euro Umsatz)

Beste Fachzeitschrift des Jahres (über 2,5 Millionen Euro Umsatz)

Beste Neugründung

Bester Podcast

Beste Veranstaltung

Beste Website/Beste App

Beste Workflow-Lösung

Die Gewinner:innen werden feierlich im Rahmen der B2B Media Days 2023 – Kongress der Deutschen Fachpresse am 23 Mai in Berlin ausgezeichnet. Die Prämierten können mit dem Sieger-Signet ihrer Kategorie für ihr Produkt werben.

„Mit unserer Auszeichnung ‚Fachmedium des Jahres‘ unterstreichen wir die Relevanz von Fachmedien für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Die ausgezeichneten Produkte und Lösungen stehen exemplarisch für die hochwertigen Leistungen der gesamten Fachmedienbranche und deren stetige Innovationskraft“, so Bernd Adam, Geschäftsführer der Deutschen Fachpresse. „Fachverlage sind attraktive Arbeitgeber, bei denen Kreativität und unternehmerisches Denken großgeschrieben werden.“

Digitale Bewerbung

Die Einreichungen 2023 finden in digitaler Form statt. Ziel der Deutschen Fachpresse ist es, den Bewerbungsprozess zu vereinfachen und zu optimieren. Lediglich in den Kategorien „Beste Fachzeitschrift …“ und „Beste Neugründung“ (insofern die Neugründung ein Printmedium ist) sind zusätzlich Exemplare des eingereichten Titels auf dem Postweg einzusenden.



Jetzt bewerben

Um den Award „Fachmedium des Jahres 2023“ können sich Fachmedienanbieter mit Sitz im deutschsprachigen Raum bewerben. Zwei Expert:innenjurys bewerten in einem zweistufigen Auswahlverfahren die Einreichungen und ermitteln die Sieger der jeweiligen Kategorie. Die ausführlichen Informationen zu den Teilnahmebedingungen sowie zur Bewerbung und den Bewerbungsunterlagen gibt es unter

deutsche-fachpresse.de/bewerbung.