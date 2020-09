Aus den Unternehmen

Der Zürcher Kinderbuchpreis 2020 geht an Gina Mayer und ihr Buch “Das Internat der bösen Tiere – Die Prüfung”, erschienen im Ravensburger Verlag.

In einem äußerst spannenden und sehr knappen Rennen hat sie sich die Autorin gegen namhafte Mitbewerberinnen durchgesetzt. Damit geht der Preis zum ersten Mal an einen Fantasy-Titel. Und ebenfalls zum ersten Mal an den ersten Band einer Reihe.

Sowohl die Erwachsenen-Jury als auch die 4 teilnehmenden Juryklassen zeigen sind vom “Internat der bösen Tiere” begeistert.

Die Jurymitglieder über den Sieger:

“Das Buch zieht einen von der ersten Seite an in den Bann, man möchte nicht mehr aufhören zu lesen, bis alle offenen Fragen beantwortet und alle Rätsel gelöst sind.”

“Das Tollste am Buch ist, dass es nicht nur für Fantasy-Fans spannend zu lesen ist, sondern sich auch mit ganz gewöhnlichen Alltagsthemen beschäftigt: Schule, Familie, Freundschaft- und vielleicht sogar eine kleine Liebesgeschichte.”

Gina Mayers Idee eines Internats, wo Tiere und Menschen gemeinsam zur Schule gehen ist neu und noch nie dagewesen. Das überzeugte die Jury und insbesondere die Fantasy-Fans am meisten. Häufig lehnen sich Neuerscheinungen im Fantasy-Genre an bereits bekannte Stoffe an. Das werde mit der Zeit langweilig, so die Jury.

Gina Mayer zeigt sich in einem ersten Statement sehr erfreut: “Dem Zürcher Kinderbuchpreis verdanke ich seit Jahren tolle Leseanregungen. So viele wunderbare Bücher wurden in der Vergangenheit ausgezeichnet und empfohlen und jetzt ist mein ‘Internat der bösen Tiere’ eines von ihnen. Ich platze vor Stolz.“

Die Preisverleihung findet am 23. Oktober im Zentrum Karl der Große statt, im Rahmen des Literaturfestivals “Zürich liest”. Zur großen Freude von OK und Jury wird Gina Mayer nach Zürich kommen und den Preis persönlich entgegennehmen.

Die Veranstaltung ist öffentlich, wir freuen uns auf Ihr Kommen!