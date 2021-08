Christina Müller neu im Vertrieb bei Kampa

Aus den Unternehmen

Christina Müller ist seit dem 1. August beim Kampa Verlag in Zürich tätig und verantwortet gemeinsam mit Anica Jonas den Vertrieb / Verkauf der Verlage Kampa, Oktopus, AKI und Atlantis.



Christina Müller bringt langjährige Erfahrung aus ihrer Vertriebstätigkeit bei den Verlagen Hanser, Ammann, Luchterhand und Nagel & Kimche mit. Zuletzt war sie im Vertriebsteam des Diogenes Verlags als Key Accounterin tätig.



Ab sofort ist sie unter mueller@kampaverlag.ch oder +41 44 545 57 61 erreichbar.



Verleger Daniel Kampa: „Anica Jonas, die seit der Gründung des Verlags den Vertrieb aufgebaut hat und ohne die wir nicht die Stellung im Markt hätten, die wir haben, hat lange genug 24 Stunden am Tag gearbeitet, sodass ich mich riesig über die neue Unterstützung durch Christina Müller freue. Mit ihrer Erfahrung, ihrer Belesenheit, ihren so vielfältigen, oft persönlichen und langjährigen Verbindungen zu Buchhändler*innen in der Schweiz, aber auch in Deutschland und Österreich ist Christina Müller eine enorme Bereicherung für unseren Verlag. Wir hoffen, den Buchhandel künftig so noch besser unterstützen zu können.”