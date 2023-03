Buchhändlerin Verena Gruber empfiehlt eine Nachkriegsgeschichte

Bücher und Autoren

Verena Gruber hat als Gesamtleiterin die Regie in der Tyrolia-Hauptbuchhandlung in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck übernommen. Die Salzburgerin begann ihre Arbeit bei Tyrolia 2010 in der Filiale in Landeck, bevor sie 2011 in die Innsbrucker Filiale im Einkaufszentrum DEZ wechselte, die sie ab 2019 dann auch leitete. Ihr Buchtipp aus dem aktuellen Frühjahrsprogramm:

„‚Als Großmutter im Regen tanzte‘ ist meine liebste Entdeckung im aufkeimenden Bücherfrühling. Ein Teil der Geschichte dieses Generationenromans zwischen Norwegen und Deutschland ist in der Nachkriegszeit angesiedelt. Da werden einige vielleicht denken: Da habe ich schon so viel gelesen, das reicht irgendwann. Die Autorin beleuchtet allerdings ein recht unbekanntes Kapitel dieser Zeit, das sie vor Ort recherchiert hat, und verknüpft es gekonnt mit einer interessanten Familienkonstellation – mein Interesse hat sie damit sofort geweckt! Trude Teige beweist einmal mehr, dass skandinavische Literatur nicht nur auf die hervorragenden Krimis reduziert werden sollte. Bewegend, aber in klarer, schnörkelloser Sprache wird von Freundschaft, Liebe, Herkunft und einem Familiengeheimnis erzählt. Dabei bleiben die Lebenswege der drei Frauen und vor allem ihre Verbindung zueinander auch nach der Lektüre noch im Gedächtnis.“

Trude Teige Als Großmutter im Regen tanzte, 384 S., 22 €, Fischer, ISBN 978-3-949465-12-3