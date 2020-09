Bob Woodwards Trump-Buch »Wut« erscheint bei Carl Hanser

Bücher und Autoren

Sachbücher, die sich mit dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump beschäftigen, erfreuen sich nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Kontroversen um das Oberhaupt großer Beliebtheit. Der Carl Hanser Verlag kündigt jetzt den neuen Titel „Wut“ („Rage“) von Bob Woodward an.

Am 19. Oktober soll Woodwards neuer Titel auf Deutsch erscheinen. Das englischsprachige Original ist am 15. September bei Simon & Schuster erschienen und könnte sich auch auf den deutschen Bestsellerlisten platzieren. Der Pulitzer-Preisträger Woodward greift darin die aktuellen Entwicklungen rund um die Coronakrise und Anti-Rassismus-Proteste auf. Dazu hat er in den letzten Monaten u.a. 18 Interviews mit dem Präsidenten geführt.

Schon das Buch „Furcht“ („Fear) des Journalisten erreichte 2018 Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch und hielt sich 14 Wochen auf der Liste. Das Buch war bei Rowohlt erschienen.

Bob Woodward ist leitender Redakteur der „Washington Post“, für die er seit knapp 50 Jahren berichtet. Den Pulitzer-Preis erhielt er bereits zwei Mal: Für seine Berichterstattung über die Watergate-Affäre und zu den Anschlägen des 11. Septembers.

Zum USA-Wahljahr schieben die Verlage eine ganze Reihe von Titeln mit USA- und Trump-Bezug, an den Start, auch nachzulesen im buchreport.magazin 9/2020.