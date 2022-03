AVP lobt Wildcard für Branchen-Einsteiger aus

Aus den Unternehmen

Auch in diesem Jahr vergibt der Arbeitskreis Verlags-PR e.V. eine Wildcard für Branchen-Einsteiger*innen. Neben der kostenfreien Teilnahme an der digitalen Jahrestagung am 29. April 2022 erhält der Gewinner oder die Gewinnerin eine Jahresmitgliedschaft beim AVP.

„Die Förderung von Branchen-Einsteiger*innen ist, neben dem Austausch mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, seit jeher ein wichtiges Anliegen des AVP. Mit der Wildcard möchten wir einem jungen Kollegen oder einer jungen Kollegin die Teilnahme am Einsteiger-Workshop auf unserer digitalen Jahrestagung ermöglichen. Der zweite Workshop ist frei wählbar. Mit der kostenfreien Jahresmitgliedschaft wollen wir den Einstieg in die Verlags-PR gerne weiter begleiten“, so die Vorstandsvorsitzenden Gisa Wörlein und Mathias Voigt.

Teilnahmeberechtigt sind Auszubildende, Volontär*innen und Junior-Referent*innen, sowie Praktikant*innen und Werkstudent*innen aus der Buch- und Verlagsbranche. Junge Kolleg*innen mit Interesse an Presse- und Kommunikationsarbeit können sich mit einer selbstverfassten Pressemitteilung zum Thema „Mein Einstieg in die Verlags-PR“ um die Wildcard bewerben. Die Pressemitteilung kann bis zum 1. April 2022 unter info@avp-netzwerk.de eingereicht werden. Alle Einreichungen werden durch eine Jury aus AVP-Mitgliedern geprüft. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird bis Mitte April informiert.