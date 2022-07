Saga Egmont übernimmt digitalen Katalog von Hörkultur

Audio, Verlage

Der dänische Digitalverlag Saga Egmont stockt sein Hörbuch-Angebot weiter auf: Das zur Egmont-Gruppe gehörende Unternehmen hat den digitalen Katalog des Schweizer Hörbuchverlags Hörkultur übernommen.

Dabei handelt es sich um rund 30 Produktionen. Ein zwar überschaubares Gesamtprogramm, dessen Titel aber bereits mehrfach ausgezeichnet wurden: zweimal mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik und mehreren Platzierungen in der hr2-Hörbuchbestenliste. Saga will die Programmlinie als „Edition Hörkultur“ unter seinem Imprint Audiobuch (2021 übernommen) weiterführen. Die Programmverantwortung übernimmt Audiobuch-Lektor Maik Reumann, Hörkultur-Verlagsleiter Wolfgang Koch wird künftig in beratender Funktion an der Programmgestaltung mitwirken.

Die CDs sollen weiterhin durch Hörkultur herausgegeben werden, während Saga die digitale Verwertung übernimmt. Für die nächsten Monate seien mehrere Neuerscheinungen in der „Edition Hörkultur“ geplant.