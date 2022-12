Anja Kretschmann von NordSüd empfiehlt Douglas Stuart

Bücher und Autoren

Seit dem 1. Oktober verstärkt Anja Kretschmann die Lizenzabteilung bei NordSüd. Ihr Tipp:

„Ich habe in diesem Jahr kein Buch lieber gelesen als ‚Shuggie Bain‘ von Douglas Stuart. Die großartige Übersetzung von Sophie Zeitz umfasst knapp 500 Seiten, die hier nicht als Abschreckung erwähnt werden sollen – ganz im Gegenteil! Während des Lesens hatte ich oft den Wunsch, das Buch würde nicht zu Ende gehen, so sehr wächst einem Shuggie ans Herz. Der Roman spielt im Glasgow der 1980er-Jahre, Arbeitslosigkeit, Gewalt und Alkoholismus bestimmen den Alltag, in dem Shuggie aufwächst. Er ist der Jüngste in seiner Familie und er ist anders – zart, feminin und fantasievoll, mit einer innigen Liebe zu seiner Mutter, der alleinerziehenden Agnes – eine schillernde Persönlichkeit, die in diesem Umfeld zerbricht und immer mehr Zuflucht im Alkohol sucht. Beide sind Außenseiter dieser Gesellschaft, ihre Perspektiven machen den Roman besonders lesenswert, aber auch die Sprache des Autors – man spürt regelrecht den Kohlenstaub auf der Haut, und die geballte Missgunst der Nachbarschaft schlägt einem entgegen. Inmitten dieser rauen Atmosphäre gibt es aber auch die vielen kleinen zärtlichen und urkomischen Momente, die einen laut auflachen lassen und diesen Roman zu einem rundum unvergesslichen Leseerlebnis machen.“

Douglas Stuart Shuggie Bain, 496 S., 26 €, Hanser Berlin, ISBN 978-3-446-27108-1