Sachbuch: Informationsbedarf zur Impfdebatte

Vorbehalte wegen der schnellen Markteinführung, gegenüber der Wirksamkeit und möglicher Folgen: Die Impfstoff-Diskussion ist nicht nur in Nachrichtenmedien virulent, sondern wird auch im Sachbuch vertieft. Unter dem Titel „Corona-Impfstoffe. Rettung oder Risiko?“ will der Biologe Clemens G. Arvay beim Bastei Lübbe-Verlag Quadriga über mögliche Nebenwirkungen und Langzeitschäden aufklären und versucht damit zur individuellen Impfentscheidung beizutragen. In Österreich landet das im Februar erschienene Taschenbuch direkt auf dem 1. Platz der Sachbuch-Monatsbestsellerliste. Auch bei den deutschen SPIEGEL-Bestsellern führt der Titel aktuell das Taschenbuch-Ranking an.

Der Österreicher Arvay wurde in Graz geboren und ist neben seiner Autorentätigkeit im österreichischen Forum Wissenschaft & Umwelt für den Bereich Biodiversität und Gesundheit zuständig. Auch sein Corona-Titel „Wir können es besser“ (ebenfalls Quadriga) schaffte es in Österreich und in Deutschland auf die Bestsellerlisten.

Arvay steht unter anderem wegen seiner Youtube-Videos zum Thema in der Kritik, da diese Corona-Leugnern und Impfskeptikern in die Hände spielen könnten, so der Vorwurf.

Zur Bestsellerliste Österreich geht es hier (br+).