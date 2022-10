Andreas Grubers »zynischer Mistkerl« ermittelt wieder

Andreas Gruber ist ein Vielschreiber, der österreichische Autor treibt gleich mehrere Thriller-Serien parallel voran. Die bislang erfolgreichste Reihe um die Ermittler Maarten S. Sneijder und Sabine Nemez bekommt jetzt Zuwachs.

Mit „Todesrache“ hat Gruber den 7. Band vorgelegt, der in dieser Woche Platz 1 der österreichischen Bestsellerliste belegt. Schon die drei zuletzt erschienenen Taschenbücher „Todesschmerz“ (2021), „Todesmal“ (2019) und „Todesreigen“ (2017, alle bei Goldmann) schafften es auf den Spitzenplatz. Inhaltlich schließt der neue Roman direkt an den Vorgänger „Todesschmerz“ an: BKA-Profiler Maarten S. Sneijder ist bei seinem letzten Einsatz nur knapp dem Tod entronnen und hat fast sein gesamtes Team verloren. Darunter auch seine Kollegin Sabine Nemez. Da ergibt sich ein Hinweis, dass zumindest sie noch am Leben sein könnte. Unter Hochdruck muss Sneijder nun ein neues Team zusammenstellen, um sie aufzuspüren.

Als „zynischen Mistkerl“ hat Gruber seinen Protagonisten einmal in einem Interview charakterisiert: „Sneijder ist von sich selbst so eingenommen, dass er alle anderen für unfähige Dilettanten hält und jeden vor den Kopf stößt. Seine schroffen Bemerkungen und Marotten sind aber meine Art, mit Humor den grausamen Verbrechen die Schärfe zu nehmen.“

