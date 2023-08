Der Buchtipp von Johanna Behre

Bücher und Autoren

Johanna Behre ist neue Leiterin für die Bereiche Film und Podcast bei ­Argon AVE. Die studierte Historikerin ist seit Januar 2020 bei Argon AVE bzw. ­Argon Film als Produzentin tätig und entwickelt seitdem mit ihrem Team große Dokumentationen und Doku-Serien für Sender und Streaming-Anbieter. Sie hat aktuell 2 Bücher im Blick:

„Ich möchte ‚Detransition, Baby‘ von Torrey Peters empfehlen, erschienen bei Ullstein. Eine ungewöhnliche und berührende Geschichte über eine queere Beziehungskonstellation in New York. Petersʼ Buch erweitert in großen Schritten und fantastischer Literatur die gängige Vorstellung von dem, was alles Familie sein kann und schon ist. Mein Sommerurlaub steht kurz bevor und ich werde auch ‚Pageboy‘ von

Elliot Page lesen. Ich habe an seiner Lesung in Berlin digital teilgenommen und freue mich auf diese Coming-of-Age-Story über Trotz, Mut, Lebenswillen und Schönheit. Ich habe früh gehört, dass die S. Fischer Verlage die deutsche Fassung herausbringen, worüber ich sehr froh war, und Argon Hörbuch das Hörbuch produziert. Für mich als queere Person und Produzent:in sind solche Bücher immer noch eine kleine Revolution, ich freue mich über jedes einzelne und ich fühle mich dafür mitverantwortlich, dass Geschichten wie ‚Pageboy‘ auch in Zukunft in Büchern und auf Leinwänden stattfinden.“

Torrey Peters: Detransition, Baby, 464 Seiten, 13,99 Euro, Ullstein, ISBN 978-3-548-06817-6

Elliot Page: Pageboy, 336 Seiten, 24 Euro, S. Fischer, ISBN 978-3-103-97500-0