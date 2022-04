Christian Kracht mit Wolfgang-Koeppen-Preis ausgezeichnet

Bücher und Autoren, Literaturpreise

Der Wolfgang-Koeppen-Preis der Stadt Greifswald geht 2022 an den Schriftsteller Christian Kracht. Der mit 5000 Euro dotierte Preis soll dem aus der Schweiz stammenden Autor am 23. Juni in Greifswald überreicht werden. Der 1966 geborene Kracht war vom letzten Preisträger Marcus Braun vorgeschlagen worden.

Kracht habe mit seinen Romanen ein vielseitiges Werk aufgefächert, das die Verwerfungen der deutschen Geschichte von der Kolonialzeit bis in die Gegenwart auf unverwechselbare Weise reflektiere, hieß es in der Begründung für die Preisverleihung.

Zuletzt erschien im vergangenen Jahr Krachts Roman „Eurotrash“, der es bis auf die Sportlist des Deutschen Buchpreises schaffte sowie Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste erreichte. Kracht hat in der Vergangenheit bereits mehrere Preise erhalten, darunter 2016 den Schweizer Buchpreis und auch den Hermann-Hesse-Literaturpreis.

Bisherige Preisträger des Wolfgang-Koeppen-Literaturpreises waren: