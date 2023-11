Teresa Bücker gewinnt den NDR-Sachbuchpreis 2023

Am selben Abend wurde außerdem zum dritten Mal der ebenfalls mit 15.000 Euro dotierte LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation vergeben. Diesen teilen sich in diesem Jahr zwei Teams. Das Buch von Autorin Johanna Nelkner und Illustratorin Carlotta Klee zeigt, wo Bakterien überall leben und wirken. Zum anderen überzeugte ein Video-Beitrag von Doktor Whatson die Jury. Dabei geht es um die Frage: Warum sind automatisierte Systeme bis heute noch nicht richtig in der Praxis angekommen? Die Entscheidung den LifeScienceXplained-Preis in diesem Jahr zu teilen, begründete die Jury mit der besonders hohen Qualität der eingereichten Beiträge.