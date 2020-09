Nähend und zeichnend durch die Krisenzeit

Im Kreativsegment haben im ersten Halbjahr einige Themen angezogen. Die Verlage haben auf die Corona-Situation mit Schnellschüssen reagiert.

„Basteln erlebt in der Coronakrise ein Comeback – auf Do-it-yourself-Seiten im Netz gibt es unzählige Anleitungen, wie man sich trotz Kontakt­verbot kreativ die Zeit vertreiben kann“, verkündete im April der SPIEGEL und stellte im hauseigenen Podcast „Smarter leben“ gleich eine Reihe möglicher Bastelprojekte vor. Aber nicht nur online wurde (und wird) fündig, wer aufgrund eingeschränkter Freizeitangebote oder gar verordneter Quarantäne nach kreativen Beschäftigungsmöglichkeiten sucht: Der Ratgebermarkt bietet eine bunte Fülle mit Themen und Titeln für alle Interessen, Bedürfnisse und Talente.

Vom Häkeln übers Zeichnen bis zum eher unproduktiven und in erster Linie entspannenden Ausmalen lassen sich Anregungen und Anleitungen in Longsellern und Novitäten entdecken. Dass der Bedarf in den vergangenen Monaten gestiegen ist, haben die Verlage zu spüren bekommen: