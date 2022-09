Überblick: Neu auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten

Bücher und Autoren

Auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten punkten zahlreiche Neueinsteiger. Ein Überblick:

Anna Benning legt mit „Dark Sigils – Was die Magie verlangt“ den Auftaktband einer neuen Urban-Fantasy-Trilogie vor. Die Autorin entführt ihre Leserinnen und Leser nach London, wo Magie Raynes einzige Chance ist, um in den Armenvierteln zu überleben. Damit beschert Benning S. Fischer den höchsten Neueinstieg auf Platz 8 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik. Weitere erfolgreiche Fantasy-Titel auf den Listen:

Kerri Maniscalco punktet mit „Kingdom of the Wicked – Die Königin der Hölle“, erschienen bei Piper und 2. Band der „Kingdom“-Reihe, auf Platz 2 der meistverkauften Paperback-Belletristik-Titel.

Auf Rang 3 scheint dort „Das Herz der Zwerge 1" von Markus Heitz auf. Bei Knaur setzt er damit seine Saga „Die Zwerge" fort.

Katrin Eigendorf berichtet als ZDF-Korrespondentin seit vielen Jahren aus der Ukraine. In ihrem Buch „Putins Krieg – Wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen“ (S. Fischer) entlarvt sie Putins Narrativ vom Eintreten für Russlands Sicherheit als zynische Lüge. Der Titel springt aus dem Stand auf Platz 6 der meistverkauften Hardcover-Sachbücher. Als weiterer neuer Putin-Titel konnte sich „Putins Armee der Trolle“ (Goldmann) von Jessikka Aro auf Rang 33 platzieren. Bereits seit 31 Wochen rangiert dagegen Catherine Beltons „Putins Netz“ (HarperCollins) auf der Hardcover-Sachbuch-Bestsellerliste (aktuell Rang 12).

Lilly Lucas erzählt in ihrer New-Adult-Reihe um die beschauliche Obstfarm „Cherry Hill“ die (Liebes)geschichten der McCarthy-Schwestern. Mit dem 2. Band „A Place to Grow“ (Knaur) verbucht sie im Paperback-Belletristik-Ranking jetzt einen Neueinstieg auf Platz 6. Zugreifen lässt die Leserinnen eine Liebesgeschichte mit einigen Hindernissen, denn das Herz von Protagonistin Lilac schlägt ausgerechnet für den Erben des größten Konkurrenten des Betriebs ihrer Familie.

Arno Strobel lässt sein Lesepublikum in seinen Bestsellern in die dunkelsten Winkel der menschlichen Seele blicken. Das gilt auch für seinen aktuellen Titel „Fake – Wer soll dir jetzt noch glauben?“ (S. Fischer), der direkt aus dem Stand auf Platz 1 der Paperback-Belletristik-Liste springt. In dem Psychothriller gerät ein Unschuldiger in den Verdacht, ein schweres Verbrechen begangen zu haben. Weitere neue Spannungstitel in der Paperback-Bestsellerliste:

Auf Rang 7 steigt Ursula Poznanski mit ihrem „Stille blutet“ (Droemer Knaur) ein.

Auf Rang 10 positioniert sich Yrsa Sigurdadóttir mit dem Thriller „Schnee", herausgebracht von btb.

René Pfister, Büroleiter des SPIEGEL in Washington, gelingt mit seinem Buch „Ein falsches Wort – Wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht“ (DVA) der Einstieg auf Platz 11 der bestverkauften Hardcover-Sachbücher. Im Zentrum steht eine neue Intoleranz: In liberalen Medien kann in den USA ein falsches Wort mittlerweile Karrieren beenden, und Unternehmen feuern Mitarbeiter, die sich dem neuen Zeitgeist widersetzen. Pfister warnt vor diesem Fundamentalismus und fordert damit auf, auch in Deutschland die offene Gesellschaft zu verteidigen.

