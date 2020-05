Heiko Gregor wird Geschäftsführer im JAHRESZEITEN VERLAG, Jörg Hausendorf übergibt die CEO-Rolle bis Ende Juli an Heiko Gregor

Aus den Unternehmen

Bereits im Sommer 2019 hatte Verleger Sebastian Ganske die strategische Weiterentwicklung im JAHRESZEITEN VERLAG begonnen. Das mittelständische Unternehmen wird konsequent zu einem Luxus- und Premium-Marken-Anbieter formiert. Zu dieser Positionierung gehört auch die Stärkung der Kreativen im Unternehmen und die Berufung von Dr. Thomas Garms als Head of Editorial Teams in der Markenmanufaktur.

Parallel hat Heiko Gregor bei HOFFMANN UND CAMPE X das digitale Leistungsspektrum ausgebaut, die strategische Beratungskompetenz gestärkt und die Agentur zum Content- Marketing-Spezialisten weiterentwickelt. Im Projekt „Joining Forces“ wird nun das Dienstleistungsangebot beider Unternehmen kombiniert.

Dazu beruft Verleger Sebastian Ganske nun Heiko Gregor in die Geschäftsführung im JAHRESZEITEN VERLAG. Der 48-Jährige soll gemeinsam mit CEO Jörg Hausendorf (56) den erfolgreichen Transformationsprozess des Unternehmens weiter vorantreiben und die Angebots- und Markenportfolios von JAHRESZEITEN VERLAG und HOFFMANN UND CAMPE X kundenorientiert verzahnen. Jörg Hausendorf wird diesen Prozess bis Ende Juli begleiten und danach – wie geplant – die Rolle als CEO an Heiko Gregor übergeben. Jörg

Hausendorf wird die Eigentümer der GANSKE VERLAGSGRUPPE weiterhin beraten und sich auf neue Projekte in der Unternehmensgruppe konzentrieren.

Der profilierte Medienmanager Heiko Gregor ist seit März 2019 CEO der ebenfalls zur GANSKE VERLAGSGRUPPE gehörenden Content- Marketing-Agentur HOFFMANN UND CAMPE X, für die er bereits davor beratend tätig gewesen war. Vor seinem Engagement bei Hoffmann und Campe X gehörte er als Director Operations der Geschäftsleitung von Testroom an und verantwortete dort unter anderem dessen erfolgreichen Merger mit dem zu Ströer gehörenden Content-Marketing-Dienstleister Content Fleet. Der Medienmanager ist unter anderem Advisor des Management-Boards bei Radio Hamburg.

Verleger Sebastian Ganske: „Heiko Gregor und Jörg Hausendorf haben HOFFMANN UND CAMPE X und den JAHRESZEITEN VERLAG in den letzten Monaten erfolgreich in ihren Segmenten transformiert. Auf Basis unserer Vision `best of both worlds` entwickeln wir unser einzigartiges Marken- und Angebotsportfolio weiter. So rüsten wir uns für die Zukunft, werden ergänzende Geschäftsfelder im B2B-Segment erschließen und unsere neue Positionierung als Unternehmensgruppe für erfolgreiche Content- und Kommunikationslösungen im Premiumsegment ausbauen“.