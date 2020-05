Zwei neue Verlagsleiterinnen bei Penguin

Personalia

Neuorganisation in der Verlagsgruppe Random House: Weil im Verlagsbereich Penguin (Penguin, C. Bertelsmann, DVA, Pantheon, Siedler und Manesse) die Hardcover- und Taschenbuch-Lektorate jetzt gemeinsame Programmarbeit machen, wurden zum 1. Mai die Verantwortlichkeiten neu vergeben:

Eva Schubert (37), bisher Verlagsleiterin Penguin Taschenbuch, Paperback und Pantheon, ist jetzt Verlagsleiterin Belletristik der Verlage Penguin , C. Bertelsmann und Manesse .

Beide berichten an Britta Egetemeier, die seit April Verlegerin der Penguin- und Blanvalet-Verlage sowie Mitglied der Random-House-Geschäftsführung ist. Sie sagt: „Die gemeinsame Programmarbeit der Hardcover- und Taschenbuch-Lektorate im Penguin-Verlegerbereich haben wir letztes Jahr initiiert, sie ist eine für uns sehr wichtige Entwicklung, die unsere Verlage in der Literatur, in der allgemeinen Belletristik sowie im Sachbuch weiter stärken und profilieren wird.” Im Lektorat würden alle weiterhin eng mit den Autoren und künftig über alle Formate hinweg zusammenarbeiten. „Letztlich ist dies die wichtigste Voraussetzung dafür, dass wir den Erfolgskurs der einzelnen Verlage unter dem Dach von Penguin kontinuierlich fortsetzen können.“

Für die verschiedenen Programmbereiche in den jeweiligen Verlagen zeichnen mehrere Programmleiter verantwortlich.

In der Belletristik sind das:

Susanne Krones (deutschsprachige Literatur)

(deutschsprachige Literatur) Marion Kohler (internationale Literatur)

(internationale Literatur) Horst Lauinger (Manesse und die Klassik)

(Manesse und die Klassik) Britta Claus (Unterhaltung)

Im Sachbuch sind das:

Jens Dehning (Geschichte, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik)

(Geschichte, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik) Julia Hoffmann (Natur und Umwelt)

(Natur und Umwelt) Annette Anton (Besser Leben)

(Besser Leben) Karen Guddas verantwortet neben ihren Aufgaben als Sachbuch-Verlagsleiterin der Penguin-Verlage die Buchkooperation mit dem SPIEGEL sowie den Bereich Biografien und Lebensgeschichten.

Ihre Autoren betreuen Britta Egetemeier, Eva Schubert und Karen Guddas weiterhin. Unverändert betreut auch Wolfgang Ferchl als Editor at large Autoren des Penguin-Verlags.

Susanne Klein und Heidrun Gebhardt übernehmen als Leiterinnen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen mit ihren Teams die Bereiche Belletristik (Susanne Klein) und Sachbuch (Heidrun Gebhardt) des Verlagsbereichs Penguin.