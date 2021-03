Nach dem Lockdown: Buchumsätze erholen sich

Nach dem Ende des dritten strengen Lockdowns erholen sich die Buchumsätze in Österreich. Während der Gesamtmarkt, also inklusive des Online-Handels, den Februar im Plus abschloss, reichte es für den stationären Handel nicht: Dieser verzeichnete zwar insbesondere in der ersten Öffnungswoche ab 8. Februar steile Umsatzzuwächse ...

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen im buchreport.express 9/2021, hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.