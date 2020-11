Abschlussband von Bernard Cornwells „Lost Kingdom“-Saga auf Platz 1

Bücher und Autoren

Wenn Bernard Cornwell in Groß­britannien einen neuen Roman veröffentlicht, sind seine Fans verlässlich zur Stelle. Ganz besonders dann, wenn es Abschied nehmen heißt von einer der beliebtesten historischen Reihen, die der heute 76-jährige Schriftsteller in seiner langen Karriere verfasst hat. „War Lord“ ist der 13. und letzte Band in Cornwells „The Lost Kingdom“-Serie. Und hat sich, begleitet von einem großen Echo in den Medien, aus dem Stand an die Spitze der britischen Hardcover-Bestsellerliste gesetzt.

Cornwell hat sein episches Werk über den Traum von Alfred dem Großen, die vier angelsächsischen Königreiche Wessex, Mercia, East Anglia und Northumbria zu dem neuen Land England zu vereinen, über 15 Jahre umgesetzt. In einem Interview mit dem „Guardian“ sagte er kürzlich, dass er seinen Protagonisten Uthred, einen der engsten Verbündeten Alfreds, sehr vermissen werde. Viel Zeit dazu wird der Engländer allerdings nicht haben. Denn aus der Wikingerzeit ist er zurückgekehrt in die Ära der Napoleonischen Kriege. Aktuell arbeitet Cornwell an einem neuen Roman über seinen Lieblingshelden Richard Sharpe, dem ersten über den raubeinigen Soldaten seit 2006.

Auch bei den deutschen Lesern kommt Cornwell gut an, von dessen Büchern mittlerweile weltweit mehr als 30 Mio Exemplare verkauft worden sind. Bei Rowohlt ist zuletzt im September „Das Königsschwert“ als 12. Band der „Uthred-Saga“ erschienen und hat es bis an die Spitze der SPIEGEL-Bestsellerliste Taschenbuch geschafft.