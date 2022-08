Zu Besuch auf dem Koblenzer Geschenke-Basar

In Koblenz hat Robert Duchstein einen Geschenkeladen eröffnet. Damit will der Reuffel-Geschäftsführer seinen Auftritt diversifizieren.

Von der Decke hängende geschwungene Leuchtröhren, Regale, die in den Raum ragen, gedeckte Farben und immer wieder der Schriftzug „you are wunderbar“ – so wagt Robert Duchstein in Koblenz einen gänzlich neuen Auftritt. Mit dem Bazaar of Wunderbar, zentral gelegen neben der Liebfrauenkirche in der Altstadt, will der Regionalfilialist ergänzend zu seinen Reuffel-Buchhandlungen Neues wagen. Der neue Concept Store ist eine eigenständige Marke für Geschenkartikel, an keiner Stelle findet sich das Reuffel-Markenlogo wieder.