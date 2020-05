ZS Verlag: Dorothee Seeliger wird Verlagsleiterin

Personalia

Dorothee Seeliger (50) übernimmt zum 1. Juni 2020 die Verlagsleitung des ZS Verlags. Seit September 2016 ist sie unter dem Dach von ZS als Verlagsleiterin verantwortlich für den Dr. Oetker Verlag und den Ausbau des Bereichs New Business. In ihrer neuen Position wird sie das Programm der Marken ZS, Dr. Oetker, Phaidon und Moewig weiter ausbauen.

Seeliger begann ihre Verlagslaufbahn beim FAZ-Institut in Frankfurt und als Trainee bei der Bertelsmann-Tochter Bantam Doubleday Dell in New York. 1995 wurde sie Produktmanagerin beim Gräfe und Unzer Verlag und übernahm nach verschiedenen Verlagsleitungspositionen dort 2012 bis 2015 die Programmgeschäftsführung.

Die bisherige ZS Verlagsleitung Christine Kluge (50) verlässt das Unternehmen. Die ehemalige stellvertretende Verlagsleitung des Gräfe und Unzer Verlags plant zusammen mit zwei weiteren Gesellschaftern den Schritt in die Selbstständigkeit. „Im Rahmen der neuen Unternehmensgründung, deren Fokus auf Weiterentwicklung von Organisationen und den darin arbeitenden Menschen liegt, wird sie der Verlagsbranche weiterhin treu bleiben“, wird in der Meldung zu der Personalie ausgeführt.