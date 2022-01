Zlatan Ibrahimović erzählt aus seinem Fußballer-Leben

Bücher und Autoren

In seinem Heimatland Schweden ist der Fußballer Zlatan Ibrahimović so etwas wie ein Nationalheld und auch international behauptet er sich der 40-Jährige weiterhin an der Spitze des Weltfußballs. Nach dem Erfolg seiner ersten Autobiografie „Ich bin Zlatan“ (deutsche Ausgabe bei Malik), die er 2011 zusammen mit dem schwedischen Autor David Lagercrantz geschrieben hat, schafft er es jetzt wieder an die Spitze der schwedischen Sachbuch-Bestsellerliste: In „Adrenalina“ (Albert Bonniers Förlag) spricht der Torjäger nicht nur über seine Karriere, sondern auch über seine Jugend. Der Profisportler spricht auch offen und ehrlich über Fußball, Zukunftssorgen, Rückschläge, Freiheit und Freundschaft. Das Sachbuch hat Ibrahimović gemeinsam mit dem italienischen Sportjournalisten Luigi Garlando verfasst.

Eine deutsche Übersetzung der Autobiografie wird unter dem Titel „Adrenalin. Was ich noch nicht erzählt habe“ am 31. März bei Piper erscheinen.