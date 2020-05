Wolters Kluwer Deutschland bezieht neuen Hauptsitz in Hürth

Verlage

Der Fachinformationsanbieter Wolters Kluwer Deutschland hat seinen neuen Hauptsitz in Hürth bezogen. Die Deutschland-Dependance für den Geschäftsbereich Legal & Regulatory bietet auf 7.300 Quadratmetern Platz für 370 Mitarbeiter, 5 Konferenzräume, 2 Trainingsräume, 28 Meetingräume und 7 agile Projekträume.

Bislang hatte das Unternehmen seinen Hauptsitz in Köln, in dem dortigen Gebäude ist jetzt noch eine Tochtergesellschaft untergebracht. Auch in Hürth hatte Wolters Kluwer Deutschland bisher bereits einen Standort. Diese Räume wurden jetzt mit dem Umzug in die neue Hauptdependance verlassen.

„Unser neuer Hauptsitz WKEINS ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung unser Strategie und unserer digitalen Transformation. Die moderne, offene und flexible Raumgestaltung unterstützt unsere Unternehmenskultur und unsere kooperative Arbeitsweise, so dass wir hier die besten Voraussetzungen haben, unser Angebot für Experten in Recht, Verwaltung, Compliance und Bildung in engem Austausch mit unseren Kunden für die Zukunft optimal weiterzuentwickeln“, sagt Martina Bruder, CEO von Wolters Kluwer Deutschland.

Mit einem Umsatz von 277 Mio Euro (internationaler Gesamtumsatz: 4,6 Mrd Euro), liegt Wolters Kluwer Deutschland auf Platz 6 im buchreport-Ranking „Die 100 größten Verlage“.