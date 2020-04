Barsortimente passen Lieferrhythmus an

Allgemein, Handel

Die durch die Corona-Pandemie bedingten Ladenschließungen hatten sich auf die Buchlogistik ausgewirkt: Die Barsortimente hatten ihre Lieferrhythmen zuletzt auf viermal wöchentlich reduziert. Der Grund: geringere Transportvolumina, insbesondere eine deutlich verminderte Menge von Verlegerbeischlüssen. Weil die Nachfrage aber häufig wechselt, bleibt auch nach der Wiedereröffnung der Buchhandlungen alles im Fluss.

Libri hatte schon in der vergangenen Woche wieder umdisponiert und wieder an 5 Tagen in der Woche beliefert. Das Gesamtvolumen der Bestellungen ändere sich gerade ständig, daher entscheide man wöchentlich neu. Auch bei Umbreit wird der aktuelle Lieferrhythmus immer wieder überprüft „und mit steigender Auslastung der Fahrzeuge natürlich wieder erweitert“, bekräftigt Geschäftsführer Clemens Birk. Ebenso KNV Zeitfracht: Der Lieferrhythmus werde je nach Bestellaufkommen festgelegt und den Kunden mitgeteilt.

Kunden von KNV Zeitfracht erhalten in der Kalenderwoche 17 (ab Montag, 20.4.) ihre Ware täglich von Dienstag, 21. April, bis Samstag, 25. April. Wegen der umfassenden Sicherheitsmaßnahmen und deutlich erhöhten Hygienestandards zum Schutz der Mitarbeiter in der Erfurter Logistik könne es zu etwas längeren Laufzeiten kommen. Außerdem könne es durch die geringeren Transportvolumina auch in der kommenden Woche noch zu verspäteten Anlieferzeiten kommen, teilt das Barsortiment mit.

Obwohl die Länderregierungen die Lockerungen für den Einzelhandel nicht einheitlich umsetzen, hat Umbreit in Bezug auf die Zustellung der Aufträge eine für alle Bundesländer einheitliche Vorgehensweise beschlossen und liefert Bestellungen zum normalen Rhythmus aus- bzw. an: