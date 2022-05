Woche der Meinungsfreiheit gewinnt Internationalen Deutschen PR-Preis

Die Kampagne zur Woche der Meinungsfreiheit 2021 ist mit dem Internationalen Deutschen PR-Preis der DPRG ausgezeichnet worden. Die Initiative des Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Frankfurter Agenturallianz gewann in der Kategorie „Issues – Konflikte – Krisen“. Die Verleihung fand am 5. Mai 2022 im Rahmen des Deutschen PR-Tags in Hannover statt. Vertreter*innen des Börsenvereins und der Frankfurter Agenturallianz nahmen die Auszeichnung entgegen.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Denn um möglichst viele Menschen für die Bedeutung der Freiheit des Wortes zu sensibilisieren, gilt es, sie überhaupt erst zu erreichen. Die Entscheidung der hochkarätigen Jury zeigt uns, dass wir hier die richtigen Wege in die Öffentlichkeit gefunden haben. Ein großer Dank gilt der Frankfurter Agenturallianz, mit der wir die Kampagne im Teamwork entwickeln durften und die deren Erfolg erst möglich gemacht hat“, sagt Thomas Koch, Pressesprecher des Börsenvereins.

„Mit dem Kampagnen-Claim #MehrAlsMeineMeinung haben wir den Lebensnerv der Demokratie in Worte gefasst und eine Diskussion in der Gesellschaft entfacht, die wir nie für möglich gehalten hätten. Danke an die Jury, die dies erkannt hat“, so Claudio Montanini für die Frankfurter Agenturallianz.

Die Kampagne setzte sich in der Preiskategorie gegen Initiativen der FUNKE Mediengruppe und des ADAC Mittelrhein e.V. durch. Der PR-Preis wird jährlich von der Deutschen Public Relations Gesellschaft DPRG in insgesamt 22 Kategorien vergeben. Die Jury besteht aus 36 Vertreter*innen der Kommunikationsbranche. Insgesamt waren für die 22 Kategorien über 200 Projekte eingereicht worden.

Die zweite Woche der Meinungsfreiheit läuft noch bis 10. Mai. Das Programm ist abrufbar unter: www.woche-der-meinungsfreiheit.de/programm.