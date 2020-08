Wo Gesundheit krankt

Bücher und Autoren

Die Coronakrise macht einmal mehr die starke Belastung von Krankenpflegerinnern und -pflegern bei verhältnismäßig geringer Entlohnung deutlich, an der auch der einmalige Corona-Bonus, an dessen Konzept derzeit gearbeitet wird, vermutlich nur wenig ändern wird. Zusätzlichen Unmut hatte es gegeben, da die Prämie zunächst nur für Altenpfleger vorgesehen wurde. Passend zum vielfältigen Themenkomplex „Pflegenotstand“ platziert sich in dieser Woche „I’m a Nurse“ von Krankenschwester Franziska Böhler und Ghostwriterin Jarka Kubsova auf dem 1. Rang der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Sachbuch. Eingestiegen war der Titel vergangene Woche auf Platz 6.

Dabei deutet der Untertitel „Warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe – trotz allem“ aber bereits an, dass es Böhler nicht nur um ein Klagelied geht. In einzelnen Fallgeschichten zeichnet sie den Stationsalltag nach, kritisiert aber auch die Profitorientierung des Gesundheitswesens und die ständige personelle Unterbesetzung. Auf Instagram gibt die 32-jährige Mutter bereits seit 2017 als @thefabulousfranzi über 150.000 Follow­ern regelmäßig Einblicke in den Klinikalltag. In einem Youtube-Video, mit dem ihr Verlag Heyne wirbt, erklärt sie, dass sie vor allem eine Diskussion anregen möchte, was gute Pflege uns wert ist.

Interessanter Zufall: Auch Ghostwriterin Kubsova absolvierte ein Examen zur Krankenschwester, bevor sie sich nach einem Soziologiestudium dem Schreiben zuwendete. Sie sei „desillusioniert vom System“ gewesen, heißt es in ihrer Autorenbeschreibung.