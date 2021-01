Wissenschaft: Das schrittweise Öffnen

Digital, Markt, Verlage

2020 hätte nach dem Willen der „Plan S“-Architekten zum Wendejahr in der Wissenschaftspublizistik werden sollen: Um die Umstellung auf Open Access zu beschleunigen, sollten die Forschungsfinanzierer ab 2020 nur noch Gelder bewilligen, wenn die Forschung anschließend im Open Access veröffentlicht wird. Weil sich gegen diese Brechstangentaktik aber vielfach Widerstand regte, wurde nachjustiert. Jetzt tritt „Plan S“ zum 1. Januar 2021 in Kraft und erlaubt in einer Übergangszeit auch flexiblere Optionen beim Umbau zu Open Access.

Die Folge: 2020 ist ein weiteres Transformationsjahr im Wissenschaftsmarkt. Verlage vermelden weltweit kleinere und größere Verträge mit Bibliotheken und Konsortien oder gehen die Umwandlung von Abonnement-Zeitschriften an, indem sie sie als transformative Zeitschriften schrittweise auf Open-Access-Finanzierung umstellen. Besonders hervor tut sich der deutsche Wissenschaftsriese Springer Nature: Nach Wiley stellt auch er im Rahmen des „Deals“ sein Zeitschriftengeschäft in Deutschland um und öffnet auch Prestigeprodukte wie das Flaggschiff „Nature“ weltweit für Open-Access-Veröffentlichungen.

Eine andere Variante des freien Zugangs praktizieren die STM-Verlage (Science, Technology, Medicine) seit Jahresbeginn, als die Pandemie weltweit Fahrt aufnimmt und die Forschung zum neuartigen Coronavirus zur höchsten Dringlichkeit wird: Um den Austausch zu beschleunigen, bündeln sie ungeachtet von Geschäftsmodellen Forschungsergebnisse und Daten zum Virus und machen sie frei zugänglich.

