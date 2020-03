»Wir können mehr!«

Buchhandel

Der Hamburger Buchhändler Daniel Lager (Bücherstuben Hamburg Nord) schildert in einem offenen Brief auf Facebook seine schwierige Geschäftssituation in der Corona-Krise – und appelliert an seine Kunden, weiter Bücher bei ihm zu bestellen.

Hier das Schreiben im Wortlaut:

„Liebe Freundinnen und Freunde der Bücherstuben,

hier kommt eine kleine ‚Ansprache‘ von mir als Inhaber. Daniel Lager ist mein Name, für alle, die‘s noch nicht wissen. Ich bin wirklich richtig gerne Buchhändler. Ich liebe diesen Beruf, die Branche, Bücher und meine Mitarbeiter und Kollegen. Lesen ist super! Aber dennoch ist es schwer. Liebe allein reicht eben nicht, um ein Geschäft zu betreiben…

Ich bin immer für Transparenz und will deswegen eben erklären und offenlegen, warum es überhaupt, aber auch gerade in der jetzigen Situation für uns sehr schwierig ist.