Wiley verlängert »Projekt Deal« um ein weiteres Jahr

Der Übergang zu Open Access schreitet weiter voran: Die internationale Fachverlagsgruppe Wiley kündigt erwartungsgemäß eine Verlängerung des „Projekt Deal“ an. Damit geht das Open-Access-Projekt in sein 5. Jahr.

Mit dieser Verlängerung wolle man den Wissenschaftsautorinnen und -autoren in Deutschland noch umfangreichere Open-Access-Publikationsmöglichkeiten bieten, lässt Wiley vermelden. 240 weitere Open-Access-Zeitschriften werden jetzt in den bestehenden Vertrag integriert.

Wiley lässt auch die vergangenen 4 Jahre Revue passieren: Seit Beginn des „Deals“ habe man eine 1000%ige Steigerung der Zahl der veröffentlichten Open-Access-Publikationen von am „Deal“ teilnehmenden Autorinnen und Autoren verzeichnen können. 97% der berechtigen Autorinnen und Autoren in Deutschland haben in diesen 4 Jahren die Möglichkeit genutzt, ihre von Wiley akzeptierten Artikel Open Access zu veröffentlichen. Außerdem konnte eine 80%ige Steigerung der Nutzung von peer-reviewter Forschung verzeichnet werden.

Hintergrund Open Access Bei Open Access (OA) wird die Finanzierung der Wissenschaftspublizistik durch den klassischen Inhalte-Vertrieb (z.B. via Abo-Modell bei Zeitschriften) von einer vorgelagerten Finanzierung abgelöst: Die Forschenden und ihre Institutionen bezahlen die Verlage für die Veröffentlichung ihrer Beiträge, die dann ab Erscheinen für alle frei zugänglich sind. Die Umstellung erweist sich allerdings als komplex und zäh. »Projekt Deal« in Deutschland Um den Übergang zu Open Access (OA) zu beschleunigen, haben die deutschen Wissenschaftsorganisationen ab 2016 unter dem Schlagwort „Projekt Deal“ über bundesweite Lizenzverträge für das digitale Zeitschriften-Portfolio der großen Wissenschaftsverlage Elsevier, Springer Nature und Wiley verhandelt. Die Verträge lösen die bisherigen Abonnements und Bibliothekspakete ab, stattdessen bekommen die Einrichtungen freien Lesezugriff. Gleichzeitig haben ihre Forschenden die Möglichkeit, Artikel bei den Verlagen OA zu veröffentlichen. Für dieses Paket aus Lesen und Publizieren wird pro veröffentlichtem Artikel eine „Publish and Read“-Gebühr fällig. Damit liegt die finanzielle Last bei den forschungsstarken Einrichtungen. Wiley schloss 2019 den ersten „Deal“-Vertrag, der jetzt zum Jahresende (nach gezückter einjähriger Verlängerungoption) ausläuft und für den jetzt eine Folgevereinbarung getroffen wurde. Der Springer-Nature-Vertrag startete 2020 und wurde, ebenfalls zunächst um 1 Jahr, bis Ende 2023 verlängert. Mit Elsevier konnte man sich bisher nicht einigen.

„Die führende Rolle von Wiley im Bereich Open Access hat zu einem massiven Anstieg der Open-Access-Publikationen und der Leserschaft für Wissenschaftler geführt, was der Forschung in Deutschland eine größere Wirkung verschafft hat“, sagt Liz Ferguson, Senior Vize President von Wiley Research Publishing. Der Erfolg von „Deal“ und mehr als 40 weiteren Vereinbarungen würde aktuell dafür sorgen, dass Wiley auf dem Weg sei, 50% der gesamten Publikationsleistung als Open Access zu veröffentlichen. Dieser Prozentsatz solle weiter steigen.