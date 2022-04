Harlan Cobens »Wilde« kehrt zurück

Bücher und Autoren

Dem Krimi-Spezialisten Harlan Coben ist ein weiterer Bestseller-Coup gelungen: „The Match“ (Grand Central) sichert sich Platz 2 der US-amerikanischen und Platz 5 der britischen Belletristik-Bestsellerliste.

Für Harlan Coben ist das gewiss nichts Ungewöhnliches: Seine düsteren Romane erklimmen regelmäßig die inter­nationalen Bestsellerlisten und sind in insgesamt 45 Sprachen übersetzt worden. Der 60-Jährige US-Amerikaner hält zudem einen Rekord: Coben ist der erste Autor, der es schaffte, innerhalb von 12 Monaten die 3 wichtigsten US-amerikanischen Krimipreise zu gewinnen (Anthony Award, 1996; Edgar Allan Poe Award, 1997; Shamus Award, 1997).

Mit seinem neuen Bestseller „The Match“ liefert Coben die Fortsetzung von „The Boy From the Woods“ (dt. Ausgabe: „Der Junge aus dem Wald“, Goldmann). Cobens Prota­gonist Wilde wurde einst als kleiner Junge in den Wäldern der Appalachen gefunden, ohne jegliche Erinnerung an seine Eltern. Inzwischen ist Wilde erwachsen und als Privatdetektiv tätig. Während der Ermittlungen in einem aktuellen Vermisstenfall stellt sich heraus, dass dieser womöglich mit seiner eigenen mysteriösen Herkunft zusammenhängt. Wilde macht sich auf die Suche nach seiner eigenen Geschichte.

In Deutschland erscheinen Harlan Cobens Romane bei Goldmann. Die deutsche Übersetzung von „The Match“ wird am 24. August unter dem Titel „Was im Dunkeln liegt“ im Goldmann-Programm als Paperback erscheinen.