Wieland Stolzenburg punktet mit Beziehungstipps

Selfpublishing

Wieland Stolzenburg ist Beziehungspsychologe, der aktiv als Coach und Kursleiter arbeitet und als Experte über Beziehungen und Trennungen schreibt. Auch in seinen Büchern behandelt er diese Themen und kann sich damit auf den BoD-Sachbuch-Bestsellerlisten behaupten. Im April etwa stand er mit „Trennung überwinden“ (erschienen im März 2019) auf Rang 6 und auch der Vorgänger „Beziehungsleben“ (März 2018) steigt aktuell im Ranking wieder auf Platz 17 auf.

Bei buchreport stellt er seine Bücher vor und berichtet übers Selfpublishing.

​Worum geht es in „Trennung überwinden“ und für wen eignet es sich als Lektüre?

Mein Trennungsratgeber richtet sich an alle Menschen, die verlassen wurden und sich professionelle Begleitung und Anleitung wünschen, um aus aus dem Liebeskummer zu kommen. Es enthält Hintergrundwissen und Theorie, die neusten Erkenntnisse aus Psychologie und Forschung, die Erfahrungen aus meiner Praxisarbeit und viele konkrete Übungen und Aufgaben.

Ziel des Trennungsratgeber ist es, den Trennungsschmerz hinter sich zu lassen, etwas aus der Beziehung und deren Ende zu lernen und persönlich daran zu wachsen. Dann ist man irgendwann wieder frei und offen für eine neue Partnerschaft. In „Beziehungsleben“ und in meinem neuen Buch „Beziehungsglücklich“, das im September 2019 erschienen ist, geht es genau darum: Was können Paare tun, damit sie eine erfüllende Partnerschaft führen. „Beziehungsglücklich“ ist ein Ratgeber mit den 27 Tipps, die sich in meiner Arbeit als Paartherapeut am meisten bewährt haben.

Der Buchmarkt für Beziehungsratgeber ist stark bespielt. Welche Chance sehen Sie hier für Selfpublisher?

Es ist in der Tat ein hart umkämpfter Markt. Doch wie bei allem sehe ich es auch beim Buchschreiben: Wenn man etwas aus voller Leidenschaft macht, sein ganzes Herzblut reinsteckt und dem Leser wirklichen Mehrwert bietet, kann man trotz der hohen Mitbewerberdichte erfolgreich sein. Im besten Fall hat man dazu noch Wissen und Erfahrung im Marketing sowie Bekanntheit im entsprechenden Themengebiet.

Wie erreichen Sie Ihre Leser?

Meine Leser erreiche ich über meine Webseite und Blog, über Medienauftritte in TV, Radio oder anderen Interviews sowie über Direktkäufe auf Amazon, Thalia und Co. Dieses Buch wird im Buchhandel meist nur im Auftrag von Lesern bestellt, doch das kann sich gerne in Zukunft ändern.

Sie veröffentlichen sowohl bei Verlagen als auch bei BoD. ​Was ist Ihnen lieber: Verlagsautor oder Selfpublisher?

Abhängig vom Thema des Buches und der Such-Nachfrage potentieller Leser habe ich den Weg über einen Verlag bzw. als Selfpublisher gewählt. Ich mag den Mix: Die Selfpublisher-Bücher bieten mir mehr Freiheit und die Möglichkeit mehr zu lernen, die Zusammenarbeit mit dem Verlag eröffnet mir den Buchhandel und einen umfassenden Service rund um die Veröffentlichung.