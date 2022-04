Torsten Löffler: »Wieder mehr Bahnreisende«

Der Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel ist seit der Corona-Pandemie stark unter Druck geraten. Im Interview zeigt sich der VDBB-Vorsitzende Torsten Löffler wieder vorsichtig optimistisch.

Wie ist die Lage im Bahnhofsbuchhandel?

Die Frequenzen an den Bahnhöfen steigen langsam, aber kontinuierlich an. Es scheint auch keine Wellenbewegung bei den Kundenfrequenzen mehr zu geben. Die Auslastung der Züge ist auf mehr als 80 Prozent gestiegen, was nicht nur die Bahn, sondern auch die Bahnhofsbuchhändler freut.