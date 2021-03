Marketing

Kurze Werbevideos erreichen online oft hohe Klickraten und sind als Werbemittel bei vielen Usern besonders akzeptiert, wenn ihr Inhalt einen interessanten Mehrwert bietet. Die Buchbranche hat mit Buchtrailern ein Format gefunden, das in diese Kerbe schlägt. Oft gehen die Clips jedoch in den Weiten des World Wide Web unter. Was macht einen guten Buchtrailer aus und wie sorgen Sie für eine hohe Sichtbarkeit? Milan Grünewald, Gründer und Inhaber von Grünewald Buchtrailer, widmet sich dieser Fragestellung im pubiz-Webinar genauer und zeigt Vermarktungsmöglichkeiten auf.

Dabei nutzen wir im Live-Webinar das Format, um das es geht: In kurzen Video-Tutorials erklärt Milan Grünewald, worauf zu achten ist und steht Ihnen zwischen den Clips für Ihre Fragen zur Verfügung.

Inhalt:

Kanallayout und Videoupload inkl. Keywords, Titel, Beschreibung und Tags bei Youtube, Facebook und Instagram

Videoplatzierung bei Facebook und Instagram

Rechtliche Aspekte: Werbekennzeichnung, Datenschutz, Gewinnspiele, Urheberschutz und Äußerungsrecht

Beispielvideos und Anleitung mit Tipps zum Mitnehmen

Referent:

Der studierte Kölner Filmemacher Milan Grünewald produziert seit 2008 maßgeschneiderte Videotrailer für Bücher und verhilft Autoren und Verlagen damit zu mehr Reichweite bei der Vermarktung ihrer Publikationen. Die Buchtrailer Produktionen seines Unternehmens Grünewald Buchtrailer umfassen dabei verschiedene Stile, die von Videoproduktionen bis zu Animationsfilmen reichen. Optional begleitet von ausgewählten professionellen Sprechern. Hierbei unterstützt Grünewald Buchtrailer seine Kunden mit wertvollen Tipps des Buchmarketings.

Termin:

11. März, 12 Uhr

Dauer:

ca. 60 Minuten

Anmeldung

Alle Informationen zur Anmeldung zum Webinar „Wie Sie Buchtrailer nachhaltig für Ihr Marketing einsetzen“ finden Sie hier.