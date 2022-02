Wie man als Autor erfolgreich Sachbücher konzipiert

Selfpublishing, Veranstaltung

Autorenkompetenz

Lesererwartungen und Nutzenversprechen

Buchidee und -titel

Inhalte, Thesen und Aussagen

Inszenierung und Storytelling

Exposé, Masterplan und Leseprobe

Verlagssuche und Selfpublishing

Sie haben eine starke Buchidee, sind Experte auf Ihrem Gebiet und haben schon jede Menge Material gesammelt. Also könnten Sie doch direkt losschreiben … Stopp, tun Sie’s nicht! Zumindest nicht sofort, denn noch fehlt etwas Entscheidendes: der delikate rote Faden, der Sie und Ihre Leser durch das Buch führt. Auch Bücherschreiben braucht einen Plan, eine überzeugende Struktur, nach der Sie vorgehen. Und es braucht erstklassige Inhalte, die neu und überraschend sind – oder zumindest neu und überraschend arrangiert werden –, mit der zur Zielgruppe passenden Würze. Dabei geht es nie darum, möglichst viel aufzutischen, sondern Erlesenes für ein anspruchsvolles Publikum in die richtige Reihenfolge zu bringen, Neugier zu wecken, die Sinne zu kitzeln, glücklich zu machen. Das Webinar zeigt, wie Sie ein überzeugendes Sachbuch konzipieren und Ihre Inhalte so präsentieren, dass Ihre Leser (und Verlagslektoren) von der ersten bis zur letzten Seite begeistert sind. Und Sie erfahren, welche typischen Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten. Inklusive praxiserprobter Tipps für schreibfreudige Sachbuchautoren.studierte Anglistik und Betriebswirtschaft. In mehreren Verlagen war er Lektor für Sachbücher, Fachbücher und Ratgeber zu Wirtschaft, Politik und Geschichte. 2004 bis 2009 war er als Programmleiter unter anderem für den Relaunch des Wirtschaftsverlagsverantwortlich. Seit 2010 unterstützt er Verlage, Autoren und Unternehmen mitbei der Entwicklung und Realisation von Buchprojekten. Michael Schickerling gibt seit 1999 Seminare in der Medienbranche. Er ist außerdem Autor des Standardwerks Bücher machen3. Auflage 2012) sowie von Lektorat, Programmplanung und Projektmanagement im Buchverlag (Bramann, 2020).Donnerstag, 17. Februar 2022, 12:00 Uhrca. 90 Minuten