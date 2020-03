Leben ohne Messe: Wie Verlage jetzt reagieren

Markt, Verlage

Die Absage der Leipziger Buchmesse ist für die ausstellenden Verlage ein mittleres bis großes Drama. Es mischen sich Bedauern, weil ein großes Branchenereignis und Lesefest ausfällt, mit der Sorge um die entgangenen Einnahmen.

#Bücherhamstern und das Ringen um Sichtbarkeit

„Es ist eine Messe der Kontakte und auch der Selbstverständigung, eine ‚Selbsthilfegruppe für geschundene Kleinverleger‘, weil wir uns auch untereinander unterhalten. Die Chance, dass man diese Bücher sichtbar machen kann, ist von heute auf morgen weggeblasen. Das ist eine Katastrophe für den ganzen Buchmarkt, und für die Bücher und die Autoren extrem unschön“, gibt Kleinverleger Dietrich zu Klampen im Gespräch mit Jürgen Deppe (NDR) einen Einblick in die aktuelle Gemütslage. In einem weiteren NDR-Gespräch, geführt von Philipp Cavert, führt Katharina Florian (Edition Nautilus) ergänzend aus: „Die Leipziger Buchmesse ist – anders als die Messe in Frankfurt – vor allem ein großes Lesefest für ein sehr interessiertes, aufgeschlossenes Publikum, das in dieser tollen Messe viele Verlage entdecken kann, die nicht unbedingt in der lokalen Buchhandlung zu finden sind. Das ist in erster Linie eine Frage der Sichtbarkeit, die uns da jetzt verloren geht.“ Daher wolle sie jetzt „alles dransetzen, um unseren Autorinnen und Autoren des Frühjahrsprogramms diese Sichtbarkeit auf anderem Wege zu verschaffen“.

Um das zu erreichen und zumindest einen Teil der entgangenen Einnahmen durch den Wegfall des Frühjahrs-Branchentreffs zu kompensieren, hat das Phantastik-Autoren-Netzwerk (PAN) die Kampagne #Bücherhamstern gestartet, bei der online Novitäten von (meist kleineren, unabhängigen) Verlagen vorgestellt werden. Inzwischen posten unter dem Hashtag in den sozialen Netzwerken viele Autoren und Verlage Links zu ihren Online-Shops; auch mehrere Blogger (z.B. Elea Brandt, Yvonne von „Seitenglück“ und Zerafine von „Game of Books“) beteiligen sich an der Aktion.

Darüber hinaus werden weitere Hashtags wie #LBMatHome, #OnlineLBM und #TrotzdemNachLeipzig eingesetzt, um sich innerhalb der Buch-Community zu vernetzen und ein (digitales) Ersatzprogramm zu schaffen.

Von #LeidernichtLeipzig bis zur #Drachenmesse

Auch für die großen Verlage ist der Messeausfall bitter. Gegenüber der „Deutschen Welle“ erklärt Rebecca Klöber als Sprecherin der Publikumsverlagsgruppe Random House: „Wir waren gerade dabei, zu besprechen, ob wir zur Messe fahren, als die offizielle Absage kam. Wir halten die Entscheidung für richtig, aber finden es natürlich sehr, sehr schade, dass es sein muss.“ Auf welche ungedeckten Kosten sich Random House jetzt einstellen muss und inwiefern alternative Veranstaltungen mit den geladenen Autoren nachgeholt werden können, sei noch unklar.

Insgesamt haben die meisten Verlage den ersten Schock überwunden und bemühen sich nun, das Beste aus der ungewohnten Situation zu machen. So haben zahlreiche Unternehmen innerhalb der vergangenen zwei Tage Programme entwickelt, um einige der geplanten Autorenveranstaltungen und anderen Events woanders bzw. online stattfinden zu lassen:

Bereits am Dienstagnachmittag, wenige Stunden nach Absage der Messe, startete Carlsen die Aktion #LeidernichtLeipzig – mit dem Ziel, dass dieser Hashtag zur Kommunikation von Aktionen rund um Alternativaktionen genutzt wird. Der Verlag bietet in der kommenden Woche auf seiner Website Verlosungen und einen Fantasy-Talk an, damit die Fans „zumindest virtuell“ auf einige der Autoren und Themen treffen können, „die nun leider nicht in Leipzig zu erleben sein werden“. Start der Aktion ist der 12. März.

die Aktion – mit dem Ziel, dass dieser Hashtag zur Kommunikation von Aktionen rund um Alternativaktionen genutzt wird. Der Verlag bietet in der kommenden Woche auf seiner Website Verlosungen und einen Fantasy-Talk an, damit die Fans „zumindest virtuell“ auf einige der Autoren und Themen treffen können, „die nun leider nicht in Leipzig zu erleben sein werden“. Start der Aktion ist der 12. März. Aufgegriffen hat den Hashtag u.a. der Verlag Delius Klasing, der in der kommenden Woche unter #LeidernichtLeipzig virtuelle Messe-Aktionen umsetzen will. Mit dabei sind die Autorin Silke Hansen, der Autor und Podcaster Philipp Jordan sowie Verlagsleiterin Nadja Kneissler, die zum Auftakt am 11. März per Live-Stream die Novitäten vorstellt, die auf der Leipziger Buchmesse präsentiert worden wären. Dazu wird im Verlagshaus in Bielefeld ein kleiner Messestand aufgebaut, von dem die Sendung über alle Social-Media-Kanäle des Verlages erfolgt. Für das „Messewochenende“ sind weitere Aktionen geplant, an denen sich auch Delius Klasings Partnerverlag Die Werkstatt beteiligen wird.

der in der kommenden Woche unter #LeidernichtLeipzig virtuelle Messe-Aktionen umsetzen will. Mit dabei sind die Autorin der Autor und Podcaster sowie Verlagsleiterin die zum Auftakt am 11. März per Live-Stream die Novitäten vorstellt, die auf der Leipziger Buchmesse präsentiert worden wären. Dazu wird im Verlagshaus in Bielefeld ein kleiner Messestand aufgebaut, von dem die Sendung über alle Social-Media-Kanäle des Verlages erfolgt. Für das „Messewochenende“ sind weitere Aktionen geplant, an denen sich auch Delius Klasings Partnerverlag beteiligen wird. Ravensburger organisiert „mit Hochdruck ein Ersatzprogramm“ für Leser, Blogger, Bookstagramer und Booktuber. Von Donnerstag bis Sonntag nächster Woche werden einige der deutschsprachigen Verlagsautorinnen Livestream-Lesungen über Instagram (hier und hier) abhalten. Mit dabei sind u.a. Simone Veenstra („Käthe“), Danny Beuerbach („Book a look – and read my book“), Stella Tack („Night of Crowns“), Alana Falk („Gods of Ivy Hall. Cursed Kiss“) und Kira Licht („Lovely Curse“).

organisiert „mit Hochdruck ein Ersatzprogramm“ für Leser, Blogger, Bookstagramer und Booktuber. Von Donnerstag bis Sonntag nächster Woche werden einige der deutschsprachigen Verlagsautorinnen Livestream-Lesungen über (hier und hier) abhalten. Mit dabei sind u.a. und Unter dem Hashtag #Messedaheim bietet Westermann ein digitales Messeprogramm an. Dabei können Lehrkräfte und andere Bildungsinteressierte die „Westermann-Messehighlights“ vom 9. bis zum 20. März virtuell kennenlernen. Viele der geplanten Messeveranstaltungen können als Webinare besucht werden.

bietet ein digitales Messeprogramm an. Dabei können Lehrkräfte und andere Bildungsinteressierte die „Westermann-Messehighlights“ vom 9. bis zum 20. März virtuell kennenlernen. Viele der geplanten Messeveranstaltungen können als Webinare besucht werden. Am geplanten Buchmessewochenende präsentiert der Manga-Verlag Altraverse seinen Followern ein Alternativprogramm via Youtube- Livestream. Im Mittelpunkt stehen drei Manga-Künstlerinnen, die in Leipzig bei der Manga-Comic-Con ihren großen Auftritt gehabt hätten: Sozan Coskun, Horrorkissen und Shiki Chitose. Zudem findet am Samstag kommender Woche eine Autogrammstunde im Hamburger Comicladen J-Store statt.

seinen Followern ein Alternativprogramm via Livestream. Im Mittelpunkt stehen drei Manga-Künstlerinnen, die in Leipzig bei der ihren großen Auftritt gehabt hätten: und Zudem findet am Samstag kommender Woche eine Autogrammstunde im Hamburger Comicladen statt. Droemer Knaur macht ab Mittwochabend über alle Social-Media-Kanäle des Verlags Autoren und deren Neuerscheinungen erlebbar: Es sind zahlreiche Aktionen geplant, darunter kurze Lesungen, Buch-Raps, außergewöhnliche Partnerchecks, persönliche Grußbotschaften und Einblicke in den Verlag.

macht ab Mittwochabend über alle Social-Media-Kanäle des Verlags Autoren und deren Neuerscheinungen erlebbar: Es sind zahlreiche Aktionen geplant, darunter kurze Lesungen, Buch-Raps, außergewöhnliche Partnerchecks, persönliche Grußbotschaften und Einblicke in den Verlag. Auch dtv arbeitet gerade „fieberhaft an einem virtuellen Ersatzprogramm für die ausgefallene Leipziger Buchmesse“. Unter den Hashtags #virtuallbm und #trostbuchmesse ist auf dem Instagram-Kanal ab dem 12. März ein mehrtägiges Programm mit einem virtuellen Standrundgang, Live-Videos von Autoren, Gewinnspielen und vielen weiteren Aktionen geplant.

arbeitet gerade „fieberhaft an einem virtuellen Ersatzprogramm für die ausgefallene Leipziger Buchmesse“. Unter den Hashtags und ist auf dem Instagram-Kanal ab dem 12. März ein mehrtägiges Programm mit einem virtuellen Standrundgang, Live-Videos von Autoren, Gewinnspielen und vielen weiteren Aktionen geplant. Ein analoges Ersatz-Event stellt kurzfristig Astrid Behrendt, Verlegerin des kleinen Fantasy-Verlags Drachenmond, auf die Beine: „Am Messesamstag werden wir für euch das Drachennest öffnen und einige der Drachen werden statt nach Leipzig eben zu uns fliegen. Wir planen, Lesungen, Interviews und Livestreams aus dem Nest, sowie etliche Aktionen via Instagram durch die Drachen, die nicht anreisen können.“ Die #Drachenmesse findet am 14. März im verlagseigenen Verkaufs- und Veranstaltungsraum in Leverkusen statt.

Das Team der Leipziger Buchmesse ist derweil schwer beschäftigt mit der Abwicklung der Messe, den Anfragen der Aussteller und Besucher sowie der Neuplanung zentraler Veranstaltungen. So muss noch final geklärt werden, in welchem Rahmen beispielsweise der Preis der Leipziger Buchmesse, der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung an László Földényi sowie der Kurt-Wolff-Preis an die Verlage Arco und Hentrich & Hentrich verliehen werden.