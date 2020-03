Wie Buchhändler für Sichtbarkeit sorgen

Buchhandel

Der Buchhandel zeigt sich in diesen Tagen äußerst kreativ. Und das, obwohl die Läden flächendeckend von großen Umsatzeinbußen betroffen sind, für viele Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt wurde und die Teams nur noch in Notbesetzung arbeiten. Dennoch und auch wenn es lange mehr Pflicht als Kür war: Jetzt bewährt sich, dass sich der Buchhandel – anders als andere Einzelhändler – schon sehr lange mit seinen eingeführten Online-Shops einen technischen und funktionalen Vorteil erarbeitet hat.

Wie einfallsreich Buchhandlungen derzeit agieren, zeigen folgende Beispiele, die buchreport in den vergangenen Tagen zusammengetragen hat:

Bestellbox auf Palette

Das Team der Buchhandlung Geschichten*reich in Seligenstadt arbeitet von 10 bis 14 Uhr hinter verschlossener Ladentür und nimmt die über ihre Kanäle eingehenden Bestellungen entgegen. Auch rustikal: Vor dem Ladengeschäft steht eine Bestellbox mit Stift und Papier, damit vorbeikommende Kunden auch auf diesem Weg ihre Aufträge erteilen können. Außerdem kooperieren die Seligenstädter mit dem Kaffee-Fachgeschäft von nebenan, in dem Bestellungen mit Rechnung hinterlegt werden.

Literarischer Notdienst

Manche Tageszeitung offeriert kostenlose Kontaktanzeigen unter dem Motto „Wir halten zusammen“. Die Buchhandlung Hornung in Unna nutzt das Angebot des „Hellweger Anzeigers“. Für die Lieferung hat Mit-Inhaber Michael Sacher zwei Studenten gewonnen, die als Fahrradkurier die Bücher an die richtigen Adressen bringen.

Lieferdienst

Die Buchhandlung Proust in Essen hat einen Bestellservice eingerichtet. Statt ihrem „Ape“-Mobil nutzen sie dafür das lokale Carsharing. Zudem hat die Lokalpresse (in Zeiten des Nachrichtenmangels) die Buchhandlung darum gebeten, ihre Buchtipps veröffentlichen zu dürfen. Auch dadurch erhält die Buchhandlung mehr Aufmerksamkeit und Reichweite in der Öffentlichkeit.

Die Buchhandlung Berens im rheinland-pfälzischen

Adenau hat ebenfalls kurzfristig einen Lieferservice eingerichtet: Inhaber Josef Berens liefert per Rad aus.

Ostfriesische Vernetzung

Aus einer spontanen Idee heraus ist übers Wochenende in der ostfriesischen Kreisstadt Aurich (42.000 Einwohner) die Online-Plattform „Auricher für Aurich“ zur Stärkung von Einzelhandel und Gastronomie entstanden. Firmen können sich kostenlos registrieren und ihre Kunden informieren, wie sie etwas kaufen oder be‧stellen können. Live gegangen ist www.ich-kaufe-in-aurich.de mit einem Dutzend Anbieter, 24 Stunden später waren es über 50, Tendenz steigend. Auch die beiden örtlichen Buchhändler LeseZeichen und Buchhandlung am Wall sind dabei und bieten Lieferservice und Versand per Post an.

Die Idee hatte Rüdiger Musolf, der stellvertretende Leiter des örtlichen Gymnasiums, am Freitag bei einem Spaziergang durch die menschenleere Innenstadt. Umgesetzt wurde sie von seinem Sohn Friedrich Musolf, der mit zwei Auricher Freunden in Hamburg die Agentur 360 Grad Creations betreibt. Während Musolf sen. den örtlichen Kaufmännischen Verein mit seinen 150 Mitgliedern kontaktierte, bastelte Musolf jun. an der Elbe gemeinsam mit Ann-Catherine Lukes und Dominik Dietrich an der Internetseite, die ständig weiterentwickelt wird.

Führung durch den Shop

Lünebuch-Buchhändler Jan Orthey aktiviert seine Kunden in diesen Tagen mit einem umfangreichen Newsletter, der alle Möglichkeiten aufzeigt, um mit seinem Geschäft zu interagieren. Um die weniger digitalaffine Zielgruppe zum Bestellen über den Online-Shop zu bewegen, ist ein Erklärvideo eingebettet, in dem Mitarbeiterin Jorinde Lebeda die verschiedenen Funktionen und den Weg zum Warenkorb erläutert.

Kontakt und Kooperation

Die Buchhandlung Slawski (Buchholz) kooperiert mit einem Imbiss, bei dem Kunden ihre Büchertüten abholen können, oder sie liefern per Boten aus. Weil Stöbern nicht mehr möglich ist, berät das Team telefonisch oder verschickt Videos. Das Motto in der Nordheide: Ganz viel Kontakt halten!

Auf Instagram und im TV

Myriam Kunz von Buchstäbchen (Stuttgart) konnte viele Kunden über Instagram und Facebook mobilisieren. Das Resultat: Sie und ihr Team sind mehr denn je beschäftigt und packen bis abends Päckchen. Ein Team des SWR-Fernsehens war bei ihnen vor Ort, um die Buchhändlerin für einen Bericht zum Umgang des Einzelhandels mit der Coronakrise zu befragen.